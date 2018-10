Rodin Quiñones: "Lo importante es darlo todo para el equipo"

Desde la 'era Osorio', Rodin Quiñones ascendió de la cantera al plantel profesional de Atlético Nacional. En su rol de 'joven veterano', ha sabido esperar con paciencia su momento para destacarse en el equipo 'verdolaga'. Tras varios cambios de posición y alternancias, Quiñones se viene asentando en el extremo derecho, siendo el desequilibrio que tanto Reinaldo Rueda ha necesitado durante este semestre.

Con varios partidos como titular, Quiñones se proyecta como una realidad en el plantel 'verde' y lucha por conseguir el sueño de bordar la estrella 16 en el escudo de Nacional. Al final del triunfo sobre la hora ante Jaguares, el tumaqueño habló con los medios de comunicación donde dejó sus sensaciones y expectativas de cara a las semifinales de su equipo en la Liga Águila 2017-I.

Sobre el rival de anoche, que los puso en aprietos en gran parte del partido Quiñones precisó que "no podemos relajarnos en estas instancias del torneo, por momentos en el partido no estuvimos concentramos, no la pasamos bien. Gracias a Dios supimos remontar y conseguir la victoria".

De jugador 'transferible' a indiscutible en los últimos partidos, el panorama de Rodin cambió en cinco meses de competencia. Sus cualidades y puntos a mejorar los comentó; "He venido fortaleciendo cada día mi juego, el equipo pese a que hoy (ayer) tuvo dificultades, pero superó ese momento, rescatar el resultado que nos permitió clasificar".

Además, sostuvo que "tengo que seguir trabajando, creyendo que este es mi momento, mi oportunidad para aprovecharla al máximo. Ahora queda pensar en los partidos que vienen y conseguir el objetivo".

Quiñones cree que el trabajo individual no sirve si nadie está comprometido en el grupo. "Lo importante es darlo todo para el equipo, lograr los resultados y con eso sacaremos las victorias que queremos", indicó.

En cuanto a su posición como extremo, Rodin precisó que "pasando a atacar los espacios soy muy fuerte, necesito mejorar el uno contra uno y así me voy a sentir mejor en la cancha".

Sobre algún rival preferido en semifinales, el nariñense no se comprometió con 'azules' o 'búcaros'. "Ambos rivales son muy fuertes, lo importante es que nosotros estemos tranquilos, jugar nuestro fútbol. Sabemos que con este plantel podemos quedar campeones".

Sin embargo, declaró un concepto de cada uno de los equipos que dirimen un lugar para enfrentarlos la próxima semana. "Millonarios nos podría dejar jugar un poco más, es un equipo grande que siempre va a buscar el resultado. Bucaramanga es un equipo muy bueno, no les han regalado nada. Es fútbol y todos trabajamos para ganar. Vamos a seguir trabajando para conseguir los resultados que queremos", concluyó.