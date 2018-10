Andrés Mosquera: "Duele por el trabajo que se hizo durante toda la Liga"

Deportivo Independiente Medellín se despidió de las semifinales de la Liga Águila 2017-l. Los 'rojos' ganaron (3-1) pero el resultado no fue suficiente para superar o igualar lo hecho por el Deportivo Cali. Al final del compromiso Didier Moreno y Andrés Mosquera se pronunciaron respecto a dicha eliminación.

Para los primeros 45 minutos, el cuadro 'poderoso' marcó un ritmo de competencia bastante elevado. Sin embargo, en la segunda parte se pudo notar que el cansancio pasó factura y la escuadra caleña supo tomar ventaja de ello.

Sobre lo anterior, Didier Moreno, dueño de la zona de contención del DIM, dio su impresión: "le pusimos mucha intensidad, algo que es imposible sostener durante los 90 minutos. Aunque desesperados y desordenados buscamos la clasificación, de alguna manera teníamos que hacerlo. No lo conseguimos, pero queda la satisfacción de haberlo dejado todo dentro del terreno de juego".

Otro jugador que también atendió a la prensa fue Andrés Mosquera, de notable presentación dentro de la cancha. El zaguero mostró la tristeza al no haber conseguido el pase a la siguiente instancia de la Liga Águila.

"Sabíamos que teníamos que sacar el arco en cero. Teníamos la convicción de que, como mínimo, íbamos a anotar tres goles... Duele por el trabajo que se hizo durante toda la Liga, por el esfuerzo de los directivos por tener una gran nómina y un cuerpo técnico de primera, porque la hinchada creyó en nosotros y nos respaldó" comentó Mosquera Guardia, quien fue uno de los jugadores que se mostró más afectado por la eliminación.

Andrés Mosquera, no contuvo las lágrimas tras la eliminación a manos del Deportivo Cali

Sobre el minuto 71 del compromiso Andrés Mosquera tuvo que abandonar el terreno de juego, el defensor explicó el porqué de dicha decisión: "llegué con lo justo. Se había hablado con el cuerpo técnico, con los médicos y con los compañeros, la idea era dar el máximo y jugar hasta donde pudiera. Cuando pedí el cambio era porque ya no podía más, es una contractura en el musculo posterior izquierdo que tengo desde el clásico. No viajé a Cali buscando recuperarme y lo hice de buena manera. Queda agradecer porque a pesar de no estar en plenas condiciones confiaron en mí y di lo mejor hasta donde pude".

Para el bastión de la zaga 'poderosa' gran parte de la eliminación fue en la visita al Palmaseca: "hoy duele mucho. Tuvimos un mal partido y ellos lo aprovecharon. Nosotros sabíamos que en nuestra casa era diferente, desde el minuto uno salimos a proponer, tanto así que tuvimos uno muy clara que se estrelló en el palo. Luego tuve un cabezazo que se fue muy cerca y varias jugadas dudosas que hubieran sido penaltis. Ellos no tuvieron oportunidades claras, sino cuando nosotros nos fuimos todos al ataque y era normal dejar los espacios" sostuvo Andrés Mosquera.

Así mismo, en medio de la desazón por la eliminación, Mosquera Guardia destacó el trabajo del equipo al caer 'con las botas puestas': "si había formas de quedar eliminado, esta es una de las dignas. Nos vamos por un gol, queda la satisfacción de que nos entregamos al máximo".

Finalmente, Didier Moreno, habló sobre los nuevos retos que vienen para Medellín de cara al otro semestre: "hay que replantear, trabajar y enfocarnos en la Liga y Copa Sudamericana".