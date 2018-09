Pablo Mina: "Nosotros estamos llamados a ganarlo"

Definidos los equipos en la fase semifinal, la sultana del valle vivirá un clásico de nuevo. Deportivo Cali y América se enfrentaran para disputar el pase a la final, duelo que tiene inquietantes a los hinchas y directivo americanos ya que el alcalde de Cali, no autorizó jugar con público en el estadio Pascual Guerrero.

Pablo Mina, arquero suplente del Deportivo Cali, habló con la prensa caleña previo a lo que será el partido ante el local de Patio. Mina, será el reemplazo de Camilo Vargas, ya que este último está en concentración con la Selección Colombia.

Ya vivió una semifinal con Cortulúa ¿cree que está será una semifinal diferente a la que ya vivió?

"Ya tuve la oportunidad de vivir una semifinal con Cortulúa, estuvimos a un penal de jugar la final. Ahora Dios me vuelve a dar esta oportunidad pero con el Deportivo Cali, espero estar a la altura. Sabemos que rival, es un rival duro pero el Cali ha ido creciendo en su fútbol y esperamos el jueves dar el primer paso con una victoria".

¿Le llega en el instante justo y preciso para demostrar esa casta y categoría en el Deportivo Cali?

"Con lo que he venido haciendo en Copa, he venido demostrando ese buen nivel que me caracterizó en Cortulúa, espero que el jueves no sea la excepción".

En defensa pensando clásico ¿qué hay por corregir y por mejorar?

"En defensa hemos venido ganando los duelos individuales y pienso que para este partido no va hacer la excepción, porque ellos tienen jugadores que en la parte ofensiva son desequilibrantes".

¿Les genera incertidumbre el no saber dónde van a jugar?

"La verdad no, nosotros estamos mentalizados en lo que tenemos que hacer. Sabemos del trabajo que hemos venido haciendo a lo largo de la semana, nos preocupa más el rendimiento que podamos tener el día jueves".

Por copa ha enfrentado varias veces al América, conoce bien a los delanteros. ¿Qué opinión le merece el momento del América?

"América es un equipo que ha venido creciendo, que en ocasiones encuentra el fútbol que el cuerpo técnico de ellos quieren. Sabemos que no será fácil y más que tiene un plus que es un clásico. Nosotros estamos llamados a ganarlo e igual ellos, entonces esperamos que sea un lindo partido".