Elkin Blanco: "El partido estaba intenso y el juez pitaba muchas faltas"

Millonarios y Atlético Nacional no se sacaron diferencias y firmaron un empate a cero en el juego de ida por la semifinales de la Liga Águila 2017-l. Al final del compromiso, Elkin Blanco, volante de contención 'verdolaga', habló sobre lo que fue el desarrollo del juego en el estadio Nemesio Camacho el Campín.

Elkin Blanco, consideró que la clave para sacar el arco en cero pasó por: "el orden, estuvimos muy ordenados, excepto en el principio del segundo tiempo cuando ellos tuvieron una oportunidad con doble remate de Machado. Creo que nos faltó un poco de profundidad, pero enfrentamos un gran equipo que venía en alza y que se hace fuerte en su casa".

Si bien Elkin Blanco fue consciente de que Atlético Nacional no fue muy incisivo en el frente de ataque, así mismo, sostuvo que no fue por propia intención, sino que el rival los obligó a ser más precavidos: "no perder siempre es bueno y más ante un rival que es fuerte, que tiene buen volumen de ataque. Nosotros supimos controlar ese poderío" dijo Elkin, quien remarcó que ahora el equipo 'verde' debe hacer su trabajo en Medellín para acceder a la final.

De igual forma se mostró optimista de cara al partido de vuelta en el Atanasio Girardot: "hay que descansar y luego pensar en el partido en Medellín con nuestra gente y en un estadio donde somos muy fuertes. Esperamos sacar una muy buena diferencia".

Sobre el minuto 60 del partido Blanco fue el primer sustituido en la escuadra paisa, sobre ello el jugador atribuyó esto a la amarilla que tenía y que lo exponía a una roja: "el partido estaba intenso y el juez estaba pitando muchas faltas, por eso fue la sustitución".

Blanco, quien supo vestir la camisetas del 'embajador' en dos ciclos (2009-2014) (2015-2016) dio su concepto sobre el equipo capitalino: "Millonarios viene haciendo las cosas bien, vienen haciendo un buen trabajo. Es un equipo que de local es muy fuerte, pero nosotros hoy fuimos inteligentes y ellos no tuvieron tanta claridad en su juego".

Otro de los que atendió a la prensa fue el joven defensor de Atlético Nacional, Carlos Cuesta, quien consideró que los locales hicieron un buen papel en la cancha: "Millonarios plateó un gran partido, nosotros tuvimos que aguantar por momentos. No tuvimos tantas opciones de gol, pero fue un buen resultado".

Sin embargo, dejó en claro su plena confianza en el equipo de cara al juego de vuelta en la capital antioqueña: "principalmente era sacar un buen resultado acá (Bogotá). Nosotros en condición de local somos fuertes y sabemos las herramientas que tenemos en ataque y manteniendo el cero en nuestro arco de seguro conseguimos la clasificación" concluyó Cuesta.

El partido de vuelta en el Atanasio se jugará el domingo 11 de junio a las 19:30, hora local. 'Verdes' y 'azules' se jugarán el todo por el todo en busca de un cupo a la final de la Liga Águila 2017-l.