Andrés Pérez: “Con nuestro estadio lleno, las cosas van a ser distintas”

El bogotano Andrés Pérez, es uno de los hombres de experiencia en el cuadro verdiblanco, por eso, y por su regularidad exhibe en cada partido el brazalete de capitán.

Es voz autorizada en el plantel, y este viernes en rueda de prensa dejo claro que el Deportivo Cali, va hacer todo lo que este a su alcance para llegar a una nueva final. “Vamos a encontrar un partido intenso, donde nosotros vamos a salir a buscar el compromiso en nuestra casa y con nuestro estadio lleno”.

El capitalino considera importante el partido de este domingo, no piensa en el mañana sino en el domingo. “Pienso que primero no hay que cuidarse, yo creo que cada partido trae su afán, para mí el partido más importante es el que viene. El jugador debe saber que no hay que cuidarse y meterla con toda”.

Pérez destacó el buen momento que exhibe todo el plantel, por eso, considera que cualquier jugador de la plantilla cumplirá bien con la misión encomendada por el técnico. “Nos hemos dado cuenta que todo el plantel está al 100%, ósea que el que entre va hacer las cosas igual o mejor que el que está jugando”.

Insiste el volante azucarero que el de este domingo: “Va ser un partido para mi distinto”, además, agregó que las claves para vencer al América es que: “Hay que tenerlos lejos de nuestro arco y atacar, nosotros vamos a ser más frontales y con más vértigo. Obviamente, nosotros teniendo nuestro estadio lleno las cosas van a ser distintas”.

El bogotano promete que desde el primer minuto, el cuadro verde saldrá a atacar a su rival de patio, que eso es lo que les va a dar la clasificación a la final: “Hay que ser eficaces y salir a buscar el partido desde el comienzo, tener mucho vértigo, salir atacar, hay que buscar el arco. Para mí ahí está la clave”.

Una de las claves para los verdiblancos es su fortín de locales, tiene un invicto de 23 fechas en esa condición. Pérez, admite que estadística los motiva: “Obviamente cada partido es distinto, pero esa estadísticas nos llena de fuerza a nosotros”, concluyó.