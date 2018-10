Arley Rodríguez: "Del minuto 80' al 90' Nacional es peligroso"

Anotó gol en la remontada 3-2 frente a Jaguares por cuartos de final y en Bogotá aguantó el desgaste que genera El Campín acompañando en defensa a Daniel Bocanegra frente al peligro que tiene por la banda Millonarios. Ese esfuerzo le costó a Arley Rodríguez la participación en la semifinal de vuelta en el Atanasio Girardot por una molestia muscular, que ya superó espera iniciar este miércoles en la final frente a Deportivo Cali en Palmaseca.

"Me siento mucho mejor que cuando el profe me preguntó que si podía estar frente a Millonarios. Tengo mucha más fuerza, ya no hay temor, podría estar este miércoles", comentó Arley, quien ya suma seis goles este semestre. Dada su condición, asistió al encuentro semifinal viviéndolo desde la tribuna, a lo cual compartió su experiencia con el gol de Dayro al cierre del compromiso, "increíble, con sufrimiento, pero nosotros confiamos plenamente en los compañeros. Del minuto 80' al 90' Nacional es peligroso, siempre dejamos todo a lo último, y eso hicieron los muchachos. Los felicito a todos".

También opinó sobre la influencia que tuvo en el juego el estado de la cancha debido al aguacero que cayó sobre la ciudad. "Comenzando era difícil, se veía desde arriba, nos incomodó como estaba el terreno de juego, pero bueno, gracias a Dios llegó el gol, ahora queda pensar en Cali el día miércoles", mencionó sin dejar de hacer referencia a que espera estar a disposición para el partido de este miércoles, entregando sus comentarios sobre el rival 'azucarero' que buscará hacer revancha del título 2013-II que obtuvo Juan Carlos Osorio con Nacional.

"Tiene jugadores de muy buen pie, muy buena técnica, pero pienso yo que se le podría atacar por banda ya que es un equipo que juega mucho por dentro. Espero un marco espectacular, final verde, escenario lleno en Palmaseca donde nos van a querer salir a arrollar, pero tenemos equipo para aguantar y sacar un buen resultado en Cali. Sabemos que no va a ser fácil, pero con el apoyo de nuestra gente vamos a salir campeones".

Para cerrar, Arley habló sobre la consecución de este plantel llegando a la final de la Liga como honor a la excelente campaña en el plano local: "No era fácil porque todos los equipos le quieren ganar a Nacional, vimos como Millonarios de visita nos salió a jugar. Cuando las cosas se ponen así difíciles, Nacional siempre saca su grandeza, demuestra eso de que hasta lo último hay que jugarlo".