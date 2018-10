Santiago Mosquera: "Tuvo bastante que ver el árbitro en muchas jugadas determinantes"

Tras el duelo del domingo en el Estadio Atanasio Girardot, fue notoria la gran frustración de los jugadores de Millonarios tras la eliminación en el último minuto ante Atlético Nacional en las semifinales de la Liga Aguila.

El trabajo del equipo bogotano fue más que eficiente, y el cansancio y los balones elevados le costaron poder jugar los penales, además de la falta de definición en la ida y vuelta.

Si bien todos los jugadores de los embajadores hicieron un gran sacrificio en un campo difícil, uno de los más destacados de la noche fue Santiago Mosquera, el juvenil del equipo azul que hizo maravillas en la cancha de principio a fin.

Hablando para el programa Kick Off del canal WIN Sports, el volante se refirió primero a las condiciones del partido con el cesped inundado por la fuerte lluvia: "Es complicado jugar así. Sabíamos que podían más las ganas y eso pasó a segundo plano. Queríamos una cancha mejor. Por momentos superamos a Nacional, pero se dio ese resultado que no esperábamos".

Mosquera también habló del gol al último minuto, a lo que llamó como la bendición del equipo verde: "Estaba pensando en si me tocaba cobrar. Habíamos hecho un gran desgaste. Esperábamos los penaltis. Lastimosamente, llegó esa bendición que ha tenido Nacional de marcar en los últimos minutos. Ahora hay que seguir trabajando para tomar revancha más adelante".

Otro de los temas que tocó el jugador fue el del árbitro Luis Sánchez, a quien le echa la culpa por algunas acciones que determinaron el marcador: "Sentimos impotencia. Sabíamos que no nos podíamos meter y el árbitro nos empezó a meter con faltas. Aguantamos hasta donde pudimos. Tuvo mucho que ver el árbitro en muchas jugadas determinantes. Por esto, la frustración. En el penalti de Duvier se ve como Henríquez lo coge. Ellos cortaban mucho el juego cuando atacábamos. Eso es pasado, uno está triste, pero son cosas que se presentan".

El juvenil habló sobre los duelos que tuvo con dos jugadores en especial, primero con Franco Armani, quien atajó varios de sus remates de media distancia, del cual dijo que "se defendió bien y demostró que es un buen arquero", y el otro fue Elkin Blanco, ex compañero del año pasado y que recuerda que "desde que jugaba en Millonarios, me daba mucha pata".

Finalmente, habló de su mama, quien estaba delicada de salud pero aseguró que esta en mejores condiciones: "Mi mamá está muy bien, la veo muy fuerte. Va por buen camino, tengo mucha fe. He podido ayudarla y estar ahí en los momentos difíciles. Eso es valioso para ella y para uno. Está muy contenta, me felicita. Me dice que soy el Santiago que ella conocía, el Santiago atrevido y que no se le arruga a nadie".