Atlético Nacional, Rey de las finales en torneos cortos

Los 'verdolagas' arrancan este miércoles su duodécima final en torneos cortos. Desde que se instaló este formato de campeonato en 2002, Atlético Nacional es el equipo colombiano con más finales. Los 'antioqueños' perdieron sus primeras tres (2002-I, 2004-I y II), pero desde el apertura 2005 en adelante, todas fueron brindando con una nueva estrella en su escudo.

En este nuevo siglo, el 'verde' es el único equipo que ganó durante todos los quinquenios (ciclo de cinco años).

Otro dato, Nacional tiene en sus vitrinas el trofeo de campeón de los últimos tres patrocinadores de la Liga (Mustang, Postobón y Aguila).

A continuación, haremos un recuento de las finales disputadas por Nacional en este formato de campeonato.

2002-I La venganza del 'diablo'

Foto: El Tiempo

Con una nómina en transición, Nacional alcanzó de la mano de Luis Fernando Montoya una nueva final tras dos años de ausencia. Su rival era nuevamente América de Cali y la definición coincidía con aquel 'título del milenio', el estadio Atanasio Girardot. Tras una dolorosa derrota en Cali por 2-1, Jairo Castillo convirtió como visitante sellando el 3-1 definitivo que le brindó la estrella 12 para los 'diablos rojos' y su desquite del 99.

2004-I La 'final paisa' fue roja

Foto: Universo Rojo

Dos años más tarde, Nacional regresaba a una nueva final. Su rival era el Independiente Medellín, quien había levantado el título en el finalización 2002 y tras una gran Copa Libertadores 2003, mantuvo su plantel y peleaba en el campeonato colombiano. Ambos equipos llegaron a la final en la última fecha de sus cuadrangulares.

La ida la ganó el 'poderoso' 2-1 donde Rafael Castillo personificó con altura la inexorable 'ley del ex'. Este marcador bastó para que el 'rojo' ganara su cuarta estrella, luego de igualar sin goles en el encuentro de vuelta. Segunda final consecutiva que los 'verdes' veían pasar la gloria en sus narices.

2004-II La mejor final de la historia fue 'tiburona'

Foto: El Colombiano

El segundo semestre del 2004 y bajo la dirección de Juan José Peláez, Atlético Nacional llegó a su tercera final en torneos cortos. Junior de Barranquilla sería el rival a superar. La ida disputada en la 'arenosa', decretó con un 3-0 contundente luego de una brillante actuación de Omar Pérez y Martín Arzuaga.

La vuelta en Medellín, fue el partido más brillante que tuvo el cuadro 'verdolaga' en aquel año. Con una actuación legendaria de jugadores como Aquivaldo Mosquera, Camilo Zúñiga y Hugo Morales, los locales ganaban 5-1 hasta que, faltando cinco minutos para terminar el partido, el argentino Walter Ribonetto anotó el 5-2 que forzaba los penales. Finalmente, y luego de convertir el 5-4 definitivo, los barranquilleros conquistaron su sexta estrella.

2005-I La cuarta fue la vencida

Foto: El Colombiano

El 2005 fue el año donde la gloria y el buen fútbol estuvo de la mano en Atlético Nacional. La llegada de jugadores como José Amaya y Víctor Aristizábal completó con la consolidación de jóvenes valores como Juan Carlos Mosquera, Camilo Zúñiga, Cristian Marrugo, Edixon Perea entre otros.

Tras liderar la fase de todos contra todos de punta a punta, los cuadrangulares costaron sobre todo, con la salida de algunos jugadores a la Selección Colombia sub 20 quienes disputaron el Mundial de Holanda, sumado también a algunas lesiones que marginaron el plantel principal.

Tras superar al Deportivo Cali en los cuadrangulares con la actuación descollante de Óscar Echeverry, el 'verde' enfrentaría en la Gran final a Independiente Santa Fe, otro equipo que contaba con más de 30 años sin ser campeón. Luego de igualar sin goles en Bogotá, la vuelta en Medellín se resolvió en los últimos diez minutos del partido, cuando Carlos Díaz y Echeverry marcaron el 2-0 definitivo que acabó con cuatro años y medio de sequía.

Octava estrella para el 'verde paisa' quien consolidó un proceso exitoso de la mano de un hombre de la casa; Santiago Escobar.

2007-I La novena de los 60 años

Año y medio esperó Nacional para regresar a una nueva final. Luego de consolidar un plantel competitivo para celebrar los 60 años del club 'verdolaga' y dirigidos por el argentino Óscar Héctor Quintabani, superaron su cuadrangular en un milagroso encuentro disputado en Tunja ante Chicó. Nacional tenía que ganar en tierras boyacenses y que Santa Fe empatara o le ganara al Cali en Bogotá, ambas cosas se dieron y los 'verdes' buscarían la novena estrella ante el sorprendente Atlético Huila.

Luego de imponerse en el encuentro de ida en Neiva por la mínima y tras la agonía del gol de Rodrigo Marangoni para la visita, el 'verde' lo dio vuelta y de esta manera lo superó 2-1, asegurando un nuevo título colombiano.

2007-II Bicampeones por primera vez

Foto: El Tiempo

Manteniendo la misma base y pese a ser eliminados en la Copa Sudamericana, Nacional manejó a placer el campeonato y en la Gran Final le bastó el partido de ida en Bogotá ante el novato Equidad para ganar su décima estrella. El 3-0 de la ida lo anotaron Carmelo Valencia, Sergio Galván y un autogol del panameño Román Torres.

El duelo de vuelta en Medellín, fue un paseo de campeón sellado con un empate sin goles. En diciembre, el 'verdolaga' conquistó su décima estrella y el primer bicampeonato en el fútbol colombiano, algo que coincidió con los 60 años del club.

2011-I La 'undécima' de Gastón y Rentería

Foto: El Colombiano

Tres años y medio más tarde y bajo el mando nuevamente de Santiago Escobar, Atlético Nacional edificaba un equipo con jugadores de la cantera y consolidados como Macnelly Torres y Gastón Pezutti para buscar ponerle freno a esta sequía.

El 'verde' hizo un gran torneo, eliminando en cuartos de final al Deportivo Cali con una destacada actuación de Jairo Patiño, Jairo Palomino y Pezutti y en semis al gran Depores Tolima, logrando un buen resultado en Ibagué. En la Gran Final se volvería a ver las caras con Equidad, quien le ganó en Bogotá pero donde igualó la serie en Medellín, forzando los penales. En la lotería de los 11 metros, el argentino Pezzuti mostró su categoría y le brindó un nuevo título al conjunto antioqueño.

2013-I El 'campinazo'

Foto: El Espectador

Bajo el mando de Juan Carlos Osorio y luego de lograr una agónica clasificación a la Gran Final, Atlético Nacional enfrentaría nuevamente a Santa Fe, esta vez en el apertura 2013 y por primera vez con la característica de cerrar esta fase de visitante.

Tras un empate sin goles en Medellín, los 'verdes' apelaron a un juego inteligente y con goles de Jefferson Duque y Luis Fernando Mosquera derrotaron al entonces semifinalista de la Copa Libertadores, logrando la duodécima estrella para los 'verdolagas' quienes este triunfo los catapultó para más logros. Desde 1973, Nacional no ganaba un título como visitante, aquella ocasión se logró en Manizales jugando contra Once Caldas. Aunque en ese entonces no existía el formato de final a ida y vuelta.

2013-II La '13' del segundo bicampeonato

Foto: El Colombiano

Luego de conquistar el primer semestre del año y revalidar la Copa Colombia. Atlético Nacional dominó de punta a punta el campeonato, bajo la 'rotación' de Osorio.

Luego de superar su cuadrangular con el récord de 16 puntos de 18 posibles, los 'verdolagas' esperaban al Deportivo Cali en la Gran Final. La ida en el Pascual Guerrero no tuvo ganador y en la vuelta con goles de Jefferson Duque y Camacho en contra, decretaron la estrella 13 y su segundo bicampeonato colombiano en la historia para Nacional.

2014-I Gol de Valoy y primer tricampeonato colombiano

Foto: El Colombiano

Luego de superar a Envigado y Santa Fe en los cuartos y semifinal, Junior de Barranquilla era el último escollo para lograr un histórico tricampeonato. A pesar de la derrota 2-1 en Barranquilla y el empate 1-1 durante 92 minutos, un gol de Jhon Valoy en la última jugada del partido forzó a los penales, rememorando aquella final ante los 'tiburones' del 2004.

Con una destacada actuación de Franco Armani y con un gran cobro de Alejandro Bernal, Nacional logró su estrella 14 igualando a Millonarios como los equipos más laureados del país. De paso consiguió su primer tricampeonato colombiano de la historia, algo que ningún equipo hasta ahora consiguió en torneos cortos.

2015-II El más veces campeón

Foto: Liga Águila

Bajo el mando de Reinaldo Rueda y con gran parte del equipo que dejó Juan Carlos Osorio, Atlético Nacional encaró como misión principal lograr la estrella 15 y volver a pelear la Copa Libertadores.

Luego de superar al Cali en cuartos de final y en semifinal al DIM, como en el 2014, Junior nuevamente sería su rival en la Gran Final. Pese a perder en Barranquilla 2-1, en el duelo de vuelta el 'verde paisa' se impuso con gol de Marlos Moreno al minuto de juego. Como en las finales ante los barranquilleros, la final terminaría en penales. Con un 3-2 definitivo, Nacional logró su último campeonato colombiano y clasificó a la Copa Libertadores donde el 27 de julio de 2016 la ganaría por segunda vez.

De las 12 finales (contando la de este año) ha enfrentado a Junior tres veces, dos a Equidad, Santa Fe y Deportivo Cali, una al DIM, América de Cali y al Atlético Huila. Ha ganado ocho y perdido tres. Definió 11 de las 12 veces como local.