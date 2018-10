Reinaldo Rueda: "Si nos dejamos llevar por los últimos 20 minutos somos un desastre"

Deportivo Cali pegó primero y se llevó la victoria en el juego de ida de la final de la Liga Águila 2017-l. Los 'azucareros' se impusieron a Nacional con un marcador de (2-0). Al término del compromiso, el estratega de la escuadra antioqueña dio su análisis de lo que fue la derrota para los suyos.

"Se hizo buen juego hasta el (1-0), eso desequilibra. Creo que tuvimos un primer tiempo aceptable y 45 minutos del segundo tiempo en los que Cali fue superior" dijo Reinaldo Rueda.

Además, Rueda sostuvo que Atlético Nacional tuvo la intención de buscar la igualdad, pero la expulsión de Alexis Henríquez fue una situación que impidió el acometido: "se arriesgó un poco a buscar el resultado, pero Cali fue muy aplicado como lo ha venido siendo, con una transición muy rápida. Después de la inferioridad númerica se ve un Cali muy superior. Creo que Cali hizo un buen trabajo y es justo ganador del partido" .

Por otra parte, para Reinaldo Rueda el partido no fue tan desequilibrado futbolísticamente: "la presión se la pudimos sacar, Cali en un momento retrocedía hasta la mitad del campo y ejercía presión, pero el equipo tuvo pasajes en los que salía bien de esa presión. Si nos dejamos llevar por los últimos 15 o 20 minutos somos un desastre, pero si evaluamos los 90 no es tan catastrófico, es cuestión de hacer un análisis frío y objetivo. El rival nos desequilibró con una pelota quieta y luego tuvo un buen comportamiento para controlar el juego, el resultado y poder ampliar el marcador".

Rueda fue consciente de que la diferencia pudo ser más amplia sobre el epílogo del partido y se mostró cauto pero decidido de cara al juego de vuelta en Medellín: "si nos vamos a los últimos 20 minutos nos teníamos que habernos comido otros dos o tres goles. ¡En medellín hay qué jugarlo el domingo!".

También prefirió no restarle mérito a Cali y consideró que el resultado se debió a fortalezas del rival y falencias propias: "Cali anda en un buen momento, anda con la moral en alto y ha sacado buenos resultados. Hasta el minuto 44 el partido iba (0-0) nosotros también tuvimos oportunidades. En el segundo tiempo Cali fue contundente, fue muy aplicado y sus transiciones rápidas siempre nos cogieron muy expuestos con nuestras líneas muy adelantadas" aseveró el estratega del conjunto paisa.

Un aspecto en el que Rueda se mostró en desacuerdo fue en que Nacional no fue fiel a su ADN: "intentamos jugar y no creo que se haya buscado el juego de roce. El jugador de Nacional no siente eso, se dieron situaciones normales". De igual forma, se expresó sobre lo que significará la ausencia de Henríquez en el juego de vuelta: "la pérdida de Alexis Henríquez es vital para el juego del domingo por todo lo que tiene de experiencia y más en este tipo de decisiones y por lo que transmite en la defensa. Vamos a diseñar el equipo para el juego y vamos a esperar a ver si Bocanegra se recupera".

Aún restan 90 minutos y Reinaldo Rueda entiende que debe tomar otras consideraciones sabiendo el resultado conseguido en Cali: "primero debemos asimilar con cabeza fría este (2-0) en contra, luego reaccionar y demostrar que somos un equipo maduro con jerarquía y que en 72 horas tenemos el juego de vuelta. Tendremos que hacer un juego inteligente, conscientes de que Cali también es fuerte de visitante por las características. Tenemos 90 minutos para igualar la serie y buscar imponer" comentó el D.T valluno al servicio de Nacional.