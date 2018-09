Jefferson Duque: “Tenemos muchos jugadores jóvenes pero con jerarquía”

El atacante paisa afirma que llevan una ventaja, aunque advierte que el profe Cárdenas deberá de estudiar bien su rival, un rival fuerte en casa y que se debe aprovechar esta ventaja.

“Enfrentar a Nacional fue una sensación bonita, ese equipo me dio grandes cosas, pero ahora me debo al Deportivo Cali una institución que creyó en mí y a una hinchada que poco a poco está creyendo en mí”, asegura el antioqueño.

Duque, destacó que cuentan con excelentes jugadores, que a pesar de su corta edad han llenado al club de muchas alegrías y le dan jerarquía a este club, jugadores que no se han asustado frente a un gran rival como lo es Atlético Nacional.

Jefferson da un respiro a la hinchada y asegura que no se lesionó, solo fue un calambre y pidió el cambio para evitar un tirón. El jugador siente un respiro tras haber marcado nuevamente después de tanto tiempo.

También agradece a la hinchada, sobre la ovación que recibió manifestó: "fue un honor salir coreado por algunos hinchas que poco a poco me he ido ganando su cariño. Tener la oportunidad de marcar después de haber fallado en la pena máxima es un respiro para mí y haberlo hecho después de no marcar en mucho tiempo", indicó.

El delantero también hablo del buen local que es Nacional y que por esta razón el técnico verdiblanco debe de analizar bien y mantenerse, ya que, en casa los verdolagas son fuertes.

Asegura que conoce bien a sus rivales, y sabe que la ausencia del capitán verdolaga será importante: "Henríquez es un hombre importante con mucha jerarquía y que ordena muy buen su defensa, por lo cual, el Deportivo Cali debe de hacer un buen compromiso y aprovechar esos ausentes".

Por último, el ariete azucarero apuntó: "Esperamos dar un buen espectáculo en Medellín, por ahora llevamos una gran ventaja frente a un gran rival".