Francisco Nájera: "Hemos remontado en otras oportunidades"

Atlético Nacional volcará el domingo sus últimos esfuerzos del semestre hacia la remontada ante el Deportivo Cali en la final de la Liga Águila. Para Francisco Nájera, defensa del conjunto antioqueño, estar en un partido definitivo como este genera "satisfacción" en la plantilla.

"Mucha alegría de estar de nuevo en la final, siempre es una gran satisfacción llegar al último partido de la temporada. Quisiéramos que el resultado en Cali hubiera sido diferente, pero estoy tranquilo de lo que se puede conseguir y la remontada que puede hacer el equipo", afirmó el defensor.

Ante la baja de Henríquez por expulsión en el duelo de ida, Nájera es una posibles variantes en la zaga, pero fue enfático en que dentro o fuera de la cancha esperar influir positivamente en la mentalidad de sus compañeros:

"Si no juego trataré de convencer a mis compañeros de que ellos en otras oportunidades ya lo han logrado, ya hemos estado abajo en el marcador. Si juego, en la cancha trataré de ser positivo y comunicarme bien, seguramente habrá momentos en el partido que tendremos que superar, muchas situaciones que hay que tratar de solucionar dentro del juego".

"Es un gran premio si me toca jugar, me preparo siempre para eso, no sé si voy a hacerlo, pero si lo hago estoy muy feliz de poderle contribuir al equipo. Es lamentable para Alexis, porque seguramente él quería jugarlo".

El plantel se entrenó hoy en su sede en Guarne con miras a revertir lo ocurrido el miércoles. Fotografía: Atlético Nacional Oficial

"Más allá de lo que hace Alexis (Henríquez) dentro del campo de juego, esperamos que no se note su ausencia y se logre el objetivo". Una de las claves que propone el zaguero para darle vuelta a la llave recae en la tenencia de la pelota, pues así evitarán que el cuadro caleño haga más daño del que causó en el Palmaseca:

"Nosotros siempre creemos en la posesión del balón y, a través de ello, va a ser mucho más difícil que el rival nos cree situaciones de gol, vamos a estar en su zona y por eso es importante que le demos valor a cada jugada y cada balón que disputamos. Si la perdemos debemos tratar de recuperar el balón en el campo de ellos, además de que tenemos que estar muy concentrados, especialmente con sus jugadores de ataque".

Nájera calificó el partido del miércoles como "una mala noche" para Atlético Nacional, situación que el equipo quiere dejar atrás para el domingo: "Realmente no nos encontramos, la planificación no salió, no estuvimos individualmente. Pero han sido más de 30 partidos en la temporada y en su mayoría hemos tenido buenos comportamientos".

"No es mucho lo que se puede recuperar en dos días, pero debemos apelar a la memoria, lo hemos logrado en otras oportunidades. Será difícil, porque Cali es un gran equipo y nos lo hizo sentir en situación de local", continuó el nacido en Bogotá.

Respecto a Nicolás Benedetti y Luis Manuel Orejuela, quienes serán bajas en el Cali para la definición de la final, 'Pacho' analizó que no son ausencias tan sensibles en el rival: "Lo de Benedetti demás que lo reemplazan con Roa, quien es un gran jugador y su ausencia no se notaría mucho. No tengo muy claro quién reemplazaría a Orejuela y eso generará una desmejoría en su juego, porque la salida por el costado es con él, quizá ese es un punto que debemos aprovechar".

"No sé si vaya a jugar otra final, uno no sabe cuándo puede volver a una. Por eso la disfruto, quiero ganarla, es la posibilidad de conseguir un título más".

Nájera aprovechó para decir lo que se se vivió en el camerino de Nacional después de la derrota 2-0 en el partido de ida: "A veces las palabras sobran, después de perder un partido sin jugar bien es de mucho silencio, un camerino donde las palabras pueden ser hirientes, así que hay que ser muy precavidos al hablar".

Finalmente, el ex Santa Fe le pidió apoyo a la hinchada para el domingo, pues afirmó que el equipo los necesita: "Que nos apoyen en todo momento, la importancia de ellos para conseguir este objetivo y este título es grandísima y nosotros los necesitamos, que hagan sentir al rival que son visitantes y que no es fácil ganarnos en nuestra casa".

Algunos jugadores del equipo antioqueño han aprovechado las redes sociales para motivar a los hinchas y compañeros pensando en la remontada, entre lo cuales destaca Macnelly Torres:

La final se jugará este domingo desde las 7 de la noche en el estadio Atanasio Girardot. La llave está 2-0 a favor del conjunto caleño.