Andrés Botero Phillipsbourne: “Estoy contento y orgulloso con el equipo”

“Estoy contento y orgulloso con el equipo, porque después del resultado del primer partido, nos tocó reunirnos con los jugadores, animarlos y motivarlos, así como hemos hecho en otros deportes. Motivar a los deportistas es esencial. Hay que agradecerle a la hinchada de Atlético Nacional, es increíble lo que hicieron el día anterior del partido, pues llegaron más de 10 mil hinchas a apoyar al club”, comentó Andrés Botero.

Para el presidente ‘verdolaga’, cuando el equipo entra en presión porque debe obtener resultados que necesita de manera urgente, es cuando mejor le va y le salen las cosas como espera.

“Atlético Nacional es un equipo que bajo presión trabaja muy bien. El equipo ha remontado mucho los partidos que ha tenido últimamente y el de hoy no podía ser una excepción. Obviamente llegar con dos goles de diferencia no iba a ser fácil y estábamos haciendo fuerza porque iba llover, pues el tipo de juego que teníamos no se adaptaba si teníamos lluvia, se nos dañaba la noche”, expresó.

En el momento de ser consultado acerca del futuro que tendrá el cuerpo técnico actual en cabeza de Reinaldo Rueda, Botero dijo que todo se dará a conocer en el transcurso de la semana, pues a lo largo de la misma se van a tener diferentes encuentros entre ambas partes.

“Todo el tema lo vamos a hablar a principio de semana. Martes y miércoles vamos a dialogar y después citaremos a una rueda de prensa en la que se informará a los medios de comunicación la decisión que se ha tomado y cuál será el rumbo de Atlético Nacional para el segundo semestre”, cerró el presidente.