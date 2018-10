Franco Armani: "Estamos en el equipo más grande de Colombia y esto amerita ganar títulos"

El 'milagroso de Casilda' una vez más conquistó un título con Atlético Nacional. Tras siete años en Colombia, Franco Armani es uno de los grandes ídolos 'verdolagas'. Con la estrella 16 en el escudo 'verde', el argentino habló con los medios de comunicación.

"Ya tengo 13 títulos, se que es un número cabalero pero particularmente no tengo cábalas, estoy muy orgulloso, muy contento de lograr un nuevo título con Nacional. Se mostró la jerarquía en el campo de juego, la verdad es que estoy muy contento de conseguir un título más", expresó Armani.

Sobre su labor destacada dentro del equipo, Franco sostuvo que "el arquero está para responderle al equipo cuando lo necesita, se venían cosas buenas porque el Cali nos pudo marcar más goles, afortunadamente pudimos darle vuelta al marcador y conseguir un buen triunfo en casa".

En cuanto a su futuro, descartó su salida del equipo a corto plazo. "Ahora voy a disfrutar este título y seguir, cada semestre prácticamente me sacan de Nacional. Hay ofertas pero yo sigo pensando en el Atlético Nacional. Voy a descansar y luego pensaré en el segundo semestre con el equipo".

"No me ha llamado nadie, son siempre rumores que se comenta pero Franco sigue en Nacional siempre", aseveró ante los rumores sobre su posible salida al Racing Club de Argentina.

Armani está feliz de seguir escribiendo historia con letras doradas con Nacional. "Es un orgullo muy grande, una alegría. Estamos en el equipo más grande de Colombia y esto amerita ganar títulos. Cada semestre vamos por ese camino, logramos títulos como se merece Atlético Nacional", indicó.

El 'albiceleste' no tiene techo. "Yo no me conformo, seguiré trabajando. Estoy contento de conseguir títulos, uno siempre quiere más. Este título lo trabajamos mucho, se sufrió y debemos disfrutarlo con todo", expresó.

Sobre el planteo del equipo, el '34' comentó que es "lo que hacemos siempre, si el equipo nos da opción de salir jugando, salimos jugando, si nos aprieta buscar a Rodin (Quiñones) o a Dayro (Moreno) que la aguanten. Se pudo construir el juego desde abajo y gracias a Dios conseguimos el resultado".

Finalmente, comentó lo que les dijo Reinaldo Rueda en la charla después del título 'verdolaga'. "Felicitó a todos por el gran desempeño, la jerarquía que expresamos en el campo de juego. Durante los 94 minutos fuimos superior al rival. No se despidió, es una decisión que tomará él con la comisión directiva, ojalá pueda continuar".