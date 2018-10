2017-I en azul y rojo: Eduard Atuesta

El habilidoso volante tuvo un destacado semestre en la zona de recuperación, donde sus compañeros siempre fueron de experiencia uno fue Jhonatan Lopera y el otro Didier Moreno. Eduard destaca por su capacidad de transportar la pelota y armar el ataque.

El joven santandereano al servicio del Poderoso destacó desde inicio del año, pues tuvo participación en el Sudamericano sub-20 donde fue uno de los jugadores más importantes en la plantilla de Carlos 'Piscis' Restrepo, por esta participación fue que el jugador no fue tomado en cuenta para participar en Copa Libertadores con su club.

A pesar de esto, esta Selección 'Trícolor' no clasificó al mundial de dicha categoría, y Eduard sería ahora tomado en cuenta por Luis Zubeldía como una alternativa al momento de cambiar a John Hernández.

Sus participaciones más frecuentes fueron enfrentando a Águilas de Rionegro, donde mostró su talento al lado de Juan Fernando Quintero, luego seguiría con Tolima, Junior de Barranquilla un rival al cual Atuesta ha enfrentado en varias ocasiones y no ha podido salir vencedor cuando comienza como inicialista.

Aunque es un volante con gol, no pudo anotar en esta Liga, pero su presentación más importante fue enfrentando a Atlético Nacional, donde hizo una labor sobresaliente recuperando y armando juego. en total Eduard sumó un total de 573 minutos de juego, los cuales se espera aumenten pues es un jugador de proyección de la cantera Roja.

Además, por ser un jugador de proyección y con proceso de Selección Nacional, no han salido rumores de su salida del club, la última vez que se presumió una salida de Atuesta fue en inicios del torneo, cuando iba a ser cedido a Once Caldas de Manizales, pero los directivos decidieron no hacer efectiva la transacción por pedido de Luis Zubeldía.