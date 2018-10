Miguel Angel Russo: “Estoy en un club muy grande como es Millonarios"

El entrenador de Millonarios, Miguel Angel Russo, finalizó su primer semestre con el equipo azul, al que dejó en semifinales y con muchas cosas para rescatar pese a las adversidades.

Tras su llegada a finales de diciembre y con los problemas para armar la nómina, el bajón futbolístico a mitad del campeonato, la eliminación en Libertadores y no contar con piezas de mayor renombre para alcanzar el título local, la afición y directivos quedaron satisfechos con su trabajo, así como el argentino se sintió bien pues vio cosas para armar un mejor proyecto.

En entrevista con el canal deportivo ESPN, Russo habló sobre lo feliz que estaba en la ciudad y con la hinchada que tiene Millonarios, a la que admiró demasiado: “Estoy en un club muy grande como es Millonarios, que me sorprendió por la cantidad de gente que tiene y lo grande que es, uno no lo dimensionaba tanto, sabía que era grande, pero no con tanta dimensión”.

Respecto a su estadía en Bogotá y con la institución, el timonel bonaerense resaltó estar bien y con la mirada puesta en el segundo semestre: “Estoy bien, estoy cómodo, me han recibido muy bien, me han tratado muy bien. Tuvimos muy buen torneo y seguimos proyectando todo lo que viene de este semestre, todo lo que ha jugado Millonarios demuestra que es un club grande e importante”.

Finalmente, el argentino afirmó la importancia de dirigir a Millonarios, diciendo que “el hecho de estar en un club muy grande, te obliga a tener situaciones distintas a resolver y bueno, es lo que me gusta gracias a Dios. La mayoría de mis equipos han sido grandes y en esto me siento muy cómodo, es bueno para mí”.

Con el décimo aniversario de la obtención de la Copa Libertadores de Russo dirigiendo a Boca Juniors, donde Juan Román Riquelme tiene los mejores recuerdos y guarda mucha admiración por el técnico, se avecina una liga colombiana con muchas ilusiones no solo para el ex entrenador xeneixe sino para toda la afición embajadora.