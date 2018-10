América presentó a sus primeros refuerzos

Después de una aceptable campaña en el primer semestre, donde se llegó a instancias de semifinales en la Liga Águila, América de Cali se encuentra diseñando el plantel con el que espera conservar la categoría y pelear por su decimocuarta estrella.

Para alcanzar estos objetivos, la junta directiva del conjunto escarlata trabaja conjuntamente con el cuerpo técnico para conformar un plantel competitivo. Tulio Gómez, máximo accionista de los diablos rojos, afirmó que “aparte de los refuerzos que están acá (en la presentación del martes), estamos en proceso de 4 contrataciones más”.

Perfil de los jugadores

Darío Botinelli: volante argentino. Tiene 30 años y llega procedente de Gimnasia de La Plata (Argentina). Una de sus virtudes es la ejecución de los tiros libres.

“Me han hablado muy bien de la liga colombiana, he tenido técnicos que han jugado acá (Liga Águila) y me han hablado de la grandeza de América”.

Fernando Fernández: centrodelantero paraguayo. Tiene 25 años y su último club fue Olimpia de Paraguay, donde no tuvo mucha continuidad.

“Soy un '9' goleador, me gusta estar en el área y empujarla. También, si me requieren, puedo ser mediapunta. En Olimpia no tuve mucha continuidad, porque en el tipo de juego del DT, no quería que yo jugara”.

Olmes García: atacante barranquillero. Tiene 24 años y viene de jugar en el Real Salt Lake (Estados Unidos).

“Estoy muy contento de estar en esta institución tan grande de Colombia. Vengo con muchos deseos de hacer las cosas bien y estar a la altura del equipo”.

Eisner Loboa: extremo derecho. Tiene 30 años y llega procedente del América Mineiro (Brasil).

“Vengo sin jugar 6 meses. Estaba entrenando con un entrenador personalizado. Tengo que trabajar el doble en pretemporada, para ponerme al nivel del grupo”.

“América está para grandes cosas. Partido a partido va a ser una final para nosotros. Si sumamos de a tres, no vamos a estar pensando en el descenso y vamos a pelear por los primeros lugares”.