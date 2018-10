Cristian Bonilla: "Quiero pelear cosas importantes con La Equidad"

Tras el campeonato y las merecidas vacaciones en Atlético Nacional, llegó la época de bienvenidas y despedidas, uno de los que abandona las toldas 'verdolagas' es Cristian Bonilla quien sin mucho lugar en el equipo titular continuará su carrera deportiva en La Equidad a donde se va a préstamo con opción de compra por un año.

El arquero manizaleño habló con 'el Alargue de Caracol Radio' donde explicó las razones por las cuales decidió salir del campeón colombiano para el segundo semestre del 2017.

Bonilla quien solo jugó dos partidos en el último semestre decidió "tomar esta posibilidad para tener una mayor continuidad, eso me motiva mucho. Además conozco esta plaza, dejé una gran imagen en el equipo y que me haya convocado a este proyecto una persona como Luis Fernando Suárez es muy satisfactorio", explicó.

Cristian quien actuó en 2015 con el equipo 'asegurador' llegó anoche procedente de Medellín y esta mañana se realizará los respectivos exámenes médicos, firmará su contrato y estará a las órdenes del profesor Luis Fernando Suárez, técnico que lo pidió expresamente.

Para Bonilla, el regreso de Camilo Vargas tras su paso por el Deportivo Cali influyó en su decisión. El lo catalogó como una "ayuda extra", además ponderó los buenos arqueros con que cuenta su ex equipo.

"Cuando supe que venía (Camilo Vargas), apreté para que se diera la negociación más rápido. Se dio esta oportunidad, voy a aprovecharla al máximo y quiero pelear cosas importantes con La Equidad", sostuvo.

A pesar que tuvo que regresar a Nacional en 2016 donde fue parte del equipo Campeón de América, Bonilla quería seguir en el equipo capitalino. "Nunca me quise ir de Equidad, sabía lo de Franco (Armani), no solo es pelear con él en la cancha sino con la historia que ha escrito en Nacional. Si perdía la continuidad eso llevaba a que no tuviera más oportunidades con la Selección Colombia".

"Estoy contento por este paso, dejé grandes amigos y espero encontrar las cosas mejor de como las dejé".

Sobre Franco Armani, dueño del arco y figura de Atlético Nacional, Cristian comentó que "es un gran compañero, un excelente ser humano. Se merece que las cosas le salgan muy bien. Aprendí su tranquilidad y su profesionalismo".

Bonilla habló de la salida de Reinaldo Rueda de Nacional, destacó su trabajo y precisó que "tomó su decisión con mucha sabiduría, ojalá lo que hizo sea lo mejor para el y su familia".

Sobre Juan Manuel Lillo, afirmó que no lo conoce pero que sabe las cualidades que tiene. "Es un gran técnico, trabaja muy bien, estuvo en grandes clubes. El tiempo dictará si fue un acierto o un error de Nacional".

A pesar de haber tenido ofertas de varios equipos colombianos y del exterior en los últimos mercados de pases, la que "más fuerza" le hizo fue a La Equidad. "Me encanta Bogotá, es una ciudad donde puedo comenzar mi vida personal, el sábado me caso y es una bonita posibilidad para construir mi camino", declaró el ex Chicó que sueña con jugar un Mundial usando el buzo de la Selección Colombia.

Más 'verdolagas' con futuro 'asegurador'

En este 'recorte' de jugadores que hará Nacional de cara al próximo semestre, a las salidas confirmadas de Farid Diaz a Olimpia de Paraguay, Alejandro Bernal al América de Cali y Cristian Bonilla a La Equidad, se espera que Francisco Nájera y Cristian Dájome acompañarían al arquero manizaleño con los 'aseguradores'. Se espera que se concreten estos negocios durante la semana.

Mañana retorna trabajos el actual campeón de Colombia donde definirán más salida y llegada de jugadores, de acuerdo al concepto que emita el nuevo timonel 'verdolaga' Juan Manuel Lillo.