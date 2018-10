Francisco Nájera: "Éste es un momento triste, este fue mi equipo y mi casa durante muchos años"

Con calma, lleno de sentimiento y buenos recuerdos, el zaguero de Atlético Nacional Francisco Nájera le mandó un mensaje a todos hinchas 'verdolagas' horas antes de partir a Bogotá donde continuará su carrera deportiva en La Equidad. El bogotano de 33 años jugó cinco en Nacional donde cosechó 12 títulos.

"Quiero manifestarle a cada una de las personas que estuvieron en el estadio, que me acompañaron en esos partidos maravillosos, donde conocimos tantas victorias, pero también en los momentos malos que me equivocaba pero también me apoyaron. Todos esos momentos que vivimos juntos les quiero agradecer por ese apoyo", expresó uno de los capitanes del equipo en un vídeo difundido por la barra Los Del Sur.

"Atlético Nacional y Medellín significan lo mejor para mí, la gente que me alentó, que me dio su apoyo les quiero dar las gracias".

"Yo intenté desde mi parte darles todo mi esfuerzo, siempre disputé una pelota, nunca la di por perdida, traté de darles todo mi esfuerzo, de brindarles ese liderazgo en la cancha, lo que siempre le podía aportar al equipo me sentía con esa pertenencia de darlo todo".

"Este es un momento triste, este fue mi equipo y mi casa durante muchos años, espero algún día volver y seguir durante muchos años. Me han tratado muy bien, han sido años maravillosos, la verdad por todo lo que ocurrió, tengo una hija paisa y pues eso significa que siempre los tendré conmigo", concluyó Nájera en estas palabras que le brindó a sus fanáticos.

Francisco Nájera jugó las finales de la Recopa Sudamericana 2017 y la Liga Águila 2017-I. Por lesiones de su compañero Felipe Aguilar y la no inscripción de Carlos Cuesta, el bogotano levantó el título al mejor del continente ante Chapecoense, mientras que ante el Deportivo Cali, Nájera reemplazó a Alexis Henríquez que fue expulsado en el duelo de ida.

Además de los 12 títulos, Francisco fue subcampeón de la Copa Sudamericana en 2014 y 2016.