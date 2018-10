Resumen Atlético Nacional 2017-I: Aldo Leao Ramírez, destacado semestre en su tercer ciclo ‘verdolaga’

Como dice el viejo refrán: “el buen hijo, vuelve a casa”. Y así fue con Aldo Leao Ramírez, quien después de jugar ocho años en el fútbol de México, volvió a vestir la camiseta con la que salió bicampeón en el año 2007, bajo la dirección técnica de Óscar Héctor Quintabani, la de Atlético Nacional.

Ramírez, jugador que tuvo un primer semestre del 2017 con picos altos y bajos en su rendimiento deportivo, pues jugó en dos posiciones con la dirección técnica de Reinaldo Rueda. La primera: enganche o volante diez, ubicación que conoce muy bien, pues en la mayoría de su trayectoria deportiva jugó ahí y casi siempre lo ha hecho bien. La segunda: segundo volante de marca o mixto, posición que está después del volante de marca fijo, en la que quedó a deuda, pese a desarrollarla bien en México, con el equipo 'verdolaga' en ocasiones no se veía cómodo, no tenía buenos partidos o no lograba conectar la parte defensiva con la ofensiva.

Ahora bien, entrando en materia del análisis de su rendimiento, en la retina del hincha seguramente quedaron partidos en los que no pudo ubicarse muy bien en la posición que requiere más sacrificio físico y sociedades constantes con Macnelly Torres.

Sin embargo, hay compromisos casi perfectos, en los cuales mostró sus cualidades de volante creativo, sólo por citar dos: en el 1-5 ante Alianza Petrolera, o los últimos 15 minutos contra Millonarios, partido que ganó su equipo 0-1 en la fase de todos contra todos, compromiso que pasó de ser volante socio de Macnelly Torres a enganche.

En conclusión, le fue bien durante el semestre a Aldo Leao Ramírez, quien espera seguir mostrando que todavía tiene fútbol para darle al equipo y alegrías a los hinchas, quienes a fin de cuentas son los que asisten para ver el talento del volante samario, que espera tener mejores partidos en el segundo semestre del año en curso.