René Higuita: "Que felicidad estar en mi casa, porque siempre la he tomado así"

Si bien, José René Higuita no debutó profesionalmente en Atlético Nacional, para el 'loco' del barrio Castilla, el equipo 'verdolaga' es el factor común que marcó su carrera deportiva. La Copa Libertadores de 1989, sus atajadas, sus salidas, sus goles, todo un cúmulo de sensaciones que estremecen al amante de los colores 'verdolagas'.

Por eso, este martes 4 de julio lo que para unos es día patrio en otras latitules, para Atlético Nacional fue la fecha del regreso a casa de un ídolo, esa casa que lo extrañó cuando se fue a jugar a Veracruz en 1996 y que lo recibía con los brazos abiertos cuando venía a darle algunos consejos a los arqueros del equipo profesional.

Como dijo Higuita esta mañana; "Diosito me tenía este guardadito", y vaya que se le dio, ahora el 'loco' es el entrenador de arqueros del equipo profesional y a la cabeza del proyecto de formar arqueros, una asignatura pendiente en el fútbol colombiano.

Este medio día en la sede deportiva de Guarne y tras los trabajos que realizó con el plantel profesional, Higuita fue presentado como entrenador de arqueros a los medios de comunicación en compañía del presidente 'verde' Andrés Botero y Víctor Marulanda director deportivo y de desarrollo.

"Qué felicidad de estar en mi casa, porque siempre la he tomado así. La sede queda en el solar de mi casa, vivo muy cerquita de aquí. Agradezco con la afición, con los medios de comunicación y muy agradecido con la directiva por cumplirme este sueño. Siempre me preguntaban por ese amor que me han manifestado la gente, quiero retribuirles y dar lo mejor por este equipo", expresó Higuita con una gran sonrisa.

"Hay niños que quieren conocer la sede, compartir con los jugadores".

Además de su labor como entrenador de arqueros, Higuita estará al mando de la escuela de formación de arqueros que buscará a mediano plazo ser una gran cantera en ese puesto para el fútbol colombiano. "Le estamos apostando a un proyecto que nos dará buenos resultados, identificamos las falencias que nuestro país tiene en esta posición y esperamos conseguir logros en cuatro o cinco años, como saben en el fútbol los buenos proyectos tardan ese tiempo", indicó Marulanda.

"Quiero que los niños sueñen con jugar de arqueros, que el día de mañana sean como personas y como jugadores mejor que René Higuita. Yo quiero ser para Nacional lo que Di Stéfano lo fue para el Real Madrid, hoy tengo un poquitico más. No quiero solamente tomarme la foto con los jugadores, quiero vivir con ellos, sufrir con ellos y seguir defendiendo la institución desde donde esté, antes como jugador, luego como aficionado y ahora como empleado", deslizó René quien jugó en dos etapas con el club antioqueño en la década de los 80's y 90's.

"El plan general no solo será en formar arqueros para el fútbol colombiano, hay un tema social y más cositas que más adelante se enterarán".

Víctor Marulanda remarcó que René Higuita tendrá labores de aprendizaje académicos en países como España y México, "ya hicimos los contactos para que René vaya y se capacite, él tiene la experiencia en camerino y manejo de grupo, falta profundizar la academia".

"Si algún día me equivoco no crean que sea de mala fe. La idea es sacar adelante esta institución, hay que mirarla con optimismo, esperemos los resultados. Le pido a la afición más confianza, que crean en esta directiva que siempre buscará hacer las cosas bien".

"Mi diosito se equivocó con nosotros al darnos la sangre roja, el nos debió dárnosla verde. Con respeto a las religiones, pero el cariño que siento por este equipo me obliga a decir esto", explicó René.

Sobre el anuncio realizado la semana pasada por el presidente Andrés Botero de su nombramiento, "la noticia me agarró en Costa Rica en unos eventos. Al comienzo no lo creía, pero no lo estaba esperando. Diosito me tenía este 'guardadito'. Ahora de estar en el equipo, pertenecer al cuerpo técnico ha sido algo muy bueno. Vamos a durar tiempo mientras asimilo la teoría, pero el proyecto va muy bien", comentó.

Nacional, ídolos y su trabajo con los arqueros del plantel

Foto: Atlético Nacional

A finales de la semana pasada, René se unió a los trabajos de pretemporada con el plantel. El 'loco' de a poco le toma la mano al día a día del cuerpo técnico liderado por Juan Manuel Lillo.

Hablando sobre ídolos del fútbol, Higuita no solo es reconocido en Colombia, el 'escorpión' es mundialmente admirado. "Hasta el día de hoy, todas las generaciones tienen que ver con René Higuita. No solo la gente sino los futbolistas como Ronaldinho, Forlán, Boban, Maradona. Es el reconocimiento internacional del cual valoro mucho", sostuvo.

Sobre Franco Armani, actual dueño del pórtico 'verdolaga', Higuita se deshizo en elogios y sentenció que "Franco Armani no es un ídolo en potencia, él ya es un ídolo. Hay que quererlo, amarlo, respetarlo, respaldarlo. A Franco difícilmente las cosas no le van a salir, lo conozco desde que era el segundo arquero, siempre ha tenido ese profesionalismo, esas ganas de ser el mejor. Yo pienso que él debería tener alguna posibilidad sea aquí (Selección Colombia) o en Argentina, es el mejor arquero del continente".

Finalmente su trabajo con los arqueros 'verdes' y el enlace con Fabio 'Gallina' Calle en el grupo será de motivación y correcciones. "Todos tenemos un estilo de vida tanto en la vida como en el fútbol, Nacional tiene grandes arqueros con muchas capacidades, yo vengo a aportarles y a entrenarlos. En ese puesto, el equipo debe estar muy tranquilo, seré su ayuda y les corregiré cuando lo necesiten", concluyó.