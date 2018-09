Previa Cúcuta- Cali: estreno 'glorioso' en la Copa Águila

Inicia la segunda fase de la Copa Águila, con un duelo de antaño, se revalidaran aquellos duelos de los 60 y 70, donde ambas escuadras se juegan el honor y coincidían en compartir el apelativo de ‘glorioso’.

(También les puede interesar: Convocatoria para enfrentar a Cúcuta Deportivo)

Esta vez con dos realidades muy distintas, el Cali peleando por todos los títulos y siendo el último finalista de la Liga Águila, mientras que, el Cúcuta aspira a fin de año tener la dicha de regresar a primera división, el cual, es su máximo objetivo.

Deportivo Cali va por todo

El entrenador Héctor Cárdenas, advirtió que su equipo luchará en todos los frentes y la Copa Águila no es la excepción. Si bien el Cali no tiene una nómina larga, las últimas campañas verdiblancas se han soportado con los nuevos valores de la cantera y los resultados no han sido malos.

El Cúcuta Deportivo quiere sorprender

El elenco motilón viene motivado con el triunfo del pasado fin de semana ante el campeón de la primera etapa del Torneo Águila. Los rojinegros derrotaron 3-0 al Boyacá Chicó en Zipaquirá y ahora aspiran a seguir su racha venciendo este miércoles al Deportivo Cali.

Antecedentes recientes

En la época reciente de la Copa Colombia hoy Copa Águila, es la primera vez que se enfrentan el Cúcuta Deportivo y el Deportivo Cali.

En general, el Deportivo Cali no pierde de visitante ante el Cúcuta Deportivo desde el 29 de agosto de 2010. La última que se enfrentaron con la localía en favor del Cúcuta, el Deportivo Cali lo venció por resultado de 4-2.

Alineaciones probables

Cúcuta Deportivo: Mauricio Mafla; John García, Jonathan Pérez, Braynner García, Luis Nuñez; Cristian Álvarez, Sergio Villareal, James Castro, Erick Montaño; Jhon Miranda y Diego Echeverry.

Deportivo Cali: Pablo Mina; Luis F. Morán, Juan Sebastián Quintero, John Lucumí, Yeison Suárez; Daniel Giraldo, Christian Rivera, Alex Castro, Fabián Sambueza; Miguel Á. Murillo y Pablo Sabbag.