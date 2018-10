Elkin Blanco: "Las condiciones están para llegar a un acuerdo y jugar en América"

"Las tres partes quieren, falta ver que América llegue a un acuerdo con Nacional, hablé para que se pueda facilitar todo. No se si entre los clubes se hablaron, espero en el transcurso del día si tengo una noticia", así arrancó el volante Elkin Blanco en charla con el programa radial 'El corrillo de Mao', Blanco quien tiene contrato vigente con Atlético Nacional no será tenido en cuenta por el técnico español Juan Manuel Lillo para este semestre.

Blanco quien fue uno de los jugadores destacados en el campeón colombiano, espera que rápidamente se resuelva este tema para vestirse de cortos en el 'rojo' vallecaucano. "Las condiciones están para llegar a un acuerdo y jugar allá. El profesor (Hernán Torres) quiere llevarme y ahora que se presentó las circunstancias, espero que llegue a un buen final esta negociación", sostuvo.

"Me han llamado de varias partes pero no hay nada concreto. Ha sonado más lo del América por mi deseo de jugar allá".

Sobre con quien tiene vínculos en Nacional para resolver su situación contractual, Blanco expresó que "estoy en contacto con Víctor Marulanda, ellos están dispuestos a facilitar todo. Ahora queda esperar que se resuelva la situación entre los clubes".

Otro de los clubes que lo vinculaban era con Millonarios, a lo que Blanco habría desechado. Sin embargo, "fue más lo que se dice en redes, yo no dije que no quería ir a Millonarios. Manifesté el deseo de jugar en América porque Torres quiere contar conmigo en los clubes que ha dirigido".

Entre tanto, según las palabras de Juan Manuel Lillo en la rueda de prensa de esta tarde donde según el español no tenía en cuenta a Elkin por decisión del comité técnico, el volante aseguró que "es difícil creerle eso a él (Juan Manuel Lillo) con el carácter que tiene para pedir cualquier jugador. Si dice que quiere contar conmigo se lo hubiera manifestado al club y ellos accedían. Tenía acercamientos para renovar. Es raro que el único jugador que no pude entrenar y me mandaron para una reunión fue a mi, esta versión solo se la cree él".

Finalmente, el chocoano espera que se resuelva rápido esta situación. "Necesito entrenar con el equipo que voy a estar, entre más días pasa más difícil se puede llegar a un acuerdo. Si no se da, buscaré otros caminos", concluyó.