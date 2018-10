Eduard Atuesta: “Si tengo con quien asociarme, puedo hacerlo bien en cualquier parte de la cancha”

Deportivo Independiente Medellín igualó 1-1 ante Millonarios, con goles de Christian Marrugo y Santiago Mosquera, respectivamente. El partido fue entretenido para los espectadores, pues ambos equipos intentaron siempre hacerse con la victoria, en compromiso válido por la primera fecha de la Liga Águila 2017-II.

“Si tengo con quien asociarme, puedo hacerlo bien en cualquier parte de la cancha. Quería poner a disposición del plantel mi talento y lo que podía hacer en el desarrollo del partido, pero lastimosamente no pudimos concretar las opciones que creamos para llevarnos los tres puntos”, afirmó Eduard Atuesta.

Con la idea de generar más fútbol y juego colectivo en el partido, Juan José Peláez, director técnico del Deportivo Independiente Medellín, incluyó a Eduard Atuesta en el minuto 17 del segundo tiempo . El juvenil de 20 años de edad entró con la firme convicción de cambiar el ritmo del partido e intentar crear más juego ofensivo con sus compañeros.

“El ‘profe’ ya conocía mis cualidades futbolísticas desde los torneos pasados y también desde que llegó al club, y sabe lo que puedo dar en cualquier sector de la cancha. Me pidió que ayudara en la contención e igualmente que me soltara. Intenté no sólo cumplir en una faceta de juego, sino que fui hacia al frente, desbordé, pretendí hacer pase gol y también intenté hacer gol. Seguramente se dará en el próximo partido”, expresó.

Eduard aprovechó el momento para dejar en claro que no importa si inicia el partido de titular o en el banco de suplentes, pues según su concepto, el jugador de fútbol que esté en la cancha debe dar todo para que su equipo consiga un resultado positivo en el compromiso que está disputando.

“Yo pienso que el jugador que entre a la cancha y deba responder, dará el 100 % de sí mismo. Respeto mucho a mis compañeros y también a los que juegan en la misma posición mía, sé la capacidad que tiene cada uno de ellos. Siempre estaré ahí para cuando el director técnico quiera y pretenda mi juego dentro de la cancha”, finalizó el volante del Deportivo Independiente Medellín.