Juan Manuel Lillo: "Sometimos pero no estuvimos limpios en el último tramo"

Con derrota por la mínima como en aquel 2014 y ante el mismo rival, Juan Manuel Lillo salió esta noche del estadio El Campín. Jhon Pajoy de tiro penal le decretó los primeros tres puntos del semestre a Santa Fe.

Tras la primera derrota como técnico de Atlético Nacional, Lillo habló con los medios de comunicación al final del compromiso, donde fue crítico pero paciente a la hora de encarar su evaluación del encuentro y de como va encontrando su estilo de juego para el campeón colombiano.

"Mi preocupación ahora pasa por Macnelly, Jhon Mosquera y el golpe de Daniel Bocanegra no sea grave. En cuanto el plan de lo que pretendimos tiene que ver por el estilo de juego. El equipo está pasando por una fase en la que por adoptar una nueva metodología, sometimos pero no estuvimos limpios en el último tramo. En esa pretensión se atienden más a las obligaciones que tienen que a las posibilidades que tienen como jugadores, es un proceso absolutamente normal", expresó el ibérico quien dirigió su primer encuentro oficial con los antioqueños.

Sobre el manejo del partido, Lillo expresó que "la sensación es que hemos conseguido metiendo al rival en su campo, la iniciación de juego fue bastante decente, la producción más o menos, pero en el último tramo no estuvimos limpios".

En cuanto al sistema de juego que por momentos vio sólido en ataque, pero que en defensa dejó dudas, el español contestó que "Luis Carlos (Ruiz) tiene otras condiciones y pretendíamos cerrar más a (Víctor) Giraldo y Juan David (Valencia) para tener fijos a los cuatro en el fondo, por eso éramos uno más en el medio más uno en conducción. Hemos estado mal, las cosas como son".

Otro de los temas puntuales fue la ausencia de Mateus Uribe y Andrés Ibargüen, ambos jugadores en negociaciones con clubes del exterior, a lo que Juan Manuel aclaró que "para nosotros son jugadores muy importantes (Mateus Uribe y Andrés Ibargüen), hace poco se reintegraron al trabajo".

Sobre los dos "refuerzos" que faltan en el equipo profesional, aclaró que "en cuanto a incorporaciones si encontramos elementos que nos aporten al juego sin engordar la nómina, nuestro proceso está determinado para fomentar jugadores de la cantera".

Uno de los debutantes en la nómina fue Andrés Perea. El hijo de Nixon es uno de los primeros jugadores del nuevo siglo en jugar con Atlético Nacional un partido oficial, a lo que Lillo comentó que "me gustó mucho la labor de Andrés (Perea), el chico tuvo una gran personalidad, ha robado, intentó asociarse, eso es grato. Vamos a añadir jugadores que puedan enriquecer el proceso. No vamos a traer por traer, tenemos una muy buena sub 20".

Con tantos lesionados en el plantel y el poco tiempo de pretemporada. Lillo aclaró que "lo fácil es recurrir a que estamos mal físicamente. Hay jugadores que vienen de no jugar hace mucho en el semestre pasado. El proceso entre un torneo y otro no ha sido con una pérdida alarmante de la forma".

Sobre su nuevo 'estilo' en el equipo. subrayó que "no va a ser muy distinto al de (Reinaldo) Rueda, se mantiene la gran mayoría de los jugadores que tuvo. El estilo lo definen ellos más que los técnicos. Vamos a buscar condicionantes para que integren una forma para ganar los partidos".

Otra de las novedades que tuvo en cancha fue Edwin Valencia, el volante actuó gran parte del partido y fue la 'aduana' del equipo. "Edwin (Valencia) tiene una gran carrera detrás de él. Llegó en un momento del partido donde es el que pide el cambio, en el tiempo que ha estado nos dio seguridad en el pase, ha fijado muy bien en la forma de juego que tenemos. Ha estado muy metido y lleno de confianza en si mismo", acotó.

Finalmente dio un panorama nada alentador por los jugadores que salieron golpeados. "La lesión probablemente de ellos (Mac y Jhon Edison) son de rodilla (izquierda), lo de Daniel (Bocanegra) es un golpe que por momentos lo sacó del partido. Sin ser médico, creo que los perderemos entre 15 y 20 días, ojalá que no", concluyó.

Esta noche Nacional regresa a Medellín, mañana tendrán descanso y el martes volverán a trabajos de cara al encuentro del jueves por la ida de los octavos de final de la Copa Águila 2017 ante Atlético Huila.