David González: "Pienso que se va por buen camino"

Independiente Medellín sacó ventaja en la llave ante Deportivo Pasto en los octavos de final de la Copa Águila. David González fue fundamental en sacar el cero en su arco, y dio tranquilidad a su equipo.

El 'rockero' se refirió a dos de sus compañeros en especial, Yulián Gómez, que apenas debutó hace unos días profesionalmente y Santiago Echeverría, el refuerzo que hace sus primeras apariciones como jugador del rojo: "En el partido contra Millonarios y el de hoy se vieron buenas cosas. Creo que el partido de Yulián, fue muy bueno para un chico que apenas está debutando, mostró mucha personalidad, la entrada de Santiago (Echeverría) nos da una inyección en liderazgo y en juego aéreo".

También sobre cómo progresa el equipo de cara a lo que se viene: "Uno puede decir muchas cosas, pero es mejor esperar al fin de semana, de nada sirve si no se cumple. Creo que se va por buen camino".

Sin lugar a dudas, el resultado conseguido ante los de Flabio Torres es corto, pero es una victoria que "Obliga al Pasto a ganarnos a nosotros también", como lo aseguró González. Sin embargo también lamentó que no se pudieran concretar más opciones: "¿Quién no hubiera querido meter más goles?, ¿Quién hubiese querido botar ese penal? Nadie, hubiéramos querido tener esa diferencia pero bueno, no se pudo, ya está... Hay que rescatar lo bueno, se logró una victoria, se sacó el arco en cero y esperamos hacer un partido mano a mano allá también".

Sobre el juego ofensivo del 'poderoso' el arquero de 34 años afirmó que "No son muchas (opciones) como quisiéramos. En el primer tiempo no tuvimos muchas, ya en el segundo tiempo Pasto se abrió un poco más y dejó espacios, pero bueno, la idea es crear más opciones y recuperar a Leo Castro, es lo que todos queremos".

Con respecto al Envigado, próximo rival en Liga: "Los partidos contra Envigado siempre son difíciles, muy luchados. Es un equipo que viene de un resultado complicado, un grupo que tiene deseos de ganar porque si no, estaría rondando los mismos resultados del semestre pasado, pero lo nuestro es seguir creciendo, ir por el mismo camino que hemos venido mostrando para ganar allá".