Juan Manuel Lillo: "Nos falta determinación en el tramo final"

Atlético Nacional derrotó 2-0 al Huila y sacó ventaja en la llave de octavos de final de la Copa Águila. Al final del compromiso, el técnico Juan Manuel Lillo dio sus impresiones, resaltando la falta de efectividad de sus dirigidos:

"Para lo que producimos de juego, para el tiempo que conseguimos disponer de la pelota, para la cantidad de jugadores que metemos en campo contrario, pues hacemos cosquillas, no terminamos de hacer daño, no molestamos mucho a los rivales", afirmó el DT.

Para Lillo, el equipo debe jugar con más determinación, en especial cuando se encuentra en campo contrario: "Menos mal que encontramos esos dos goles. Debemos tener un poco más de determinación en el tramo final, aunque sea para errar".

"Vamos de a poco, no hemos ni empezado, justo es decir que no llevamos ni sesiones de entrenamiento. A mí no me gustar excusarme, pero ya sabíamos que íbamos a establecer una cosa que no es muy normal, que es estar compitiendo mientras construyes un estilo de juego", complementó el estratega, hablando justamente del poco tiempo de preparación que ha tenido la escuadra antioqueña.

Como punto a resaltar, el entrenador español mencionó las ganas del plantel por llegar lejos en los dos torneos que está disputando este semestre: "Hay una gran intencionalidad colectiva por conseguir lo que se pretende, porque las cosas no son del técnico, sino de los jugadores".

"Jugar de local siempre es mucho más grato, me ha sorprendido ver el campo tan seco y tan amarillo, que no ha ayudado mucho a que la circulación del balón sea lo suficientemente rápida. Costaba que la pelota llegara a los sitios. Pero, sacando eso, lo demás es encantador y ver el fondo que no para de animar es maravilloso", cerró el DT.

Ahora, la próxima tarea de Atlético Nacional será en Liga Águila contra Atlético Bucaramanga este domingo a las 7 y 45 de la noche, de nuevo en el estadio Atanasio Girardot.