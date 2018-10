Christian Mafla: "Tengo todas las ganas y ansias de poder actuar"

Christian Mafla, una de las caras nuevas en la tempora 2017-ll de Atlético Nacional, dialogó con los medios de comunicación acerca de su proceso de recuperación el cual espera solventar rápidamente para hacer su debut oficial con la elástica 'verde'.

"He venido trabajando de a poco, en la medida en la que se me está dando. Ya hoy he estado mejor del tobillo, pero me ha salido un dolor un poco más arriba. Estoy esperando una radiografía para ver como procedemos" explicó el lateral despejando dudas a la prensa antioqueña.

También reconoció que: "la ansiedad me ha jugado un poco en contra porque quiero estar lo más pronto posible, para jugar el domingo, ojalá así sea. Tengo todas las ganas y ansias por poder actuar, pero debo pensar en mí y en el equipo y si no voy a estar al 100% es mejor no estar" dijo el lateral izquierdo, quien además hizo un llamado a la mesura para poder debutar con su equipo.

A pesar del poco tiempo en el que pudo realizar trabajos de campo, el futbolista logró identificar algunos de las exigencias que hace Lillo al equipo: "le gusta que toquemos muy bien el balón, con precisión y arras de piso, que busquemos siempre al hombre libre. En el último cuarto de cancha pide que encaremos, llegar al fondo, tirar centro y definir sin ningún temor" mencionó Mafla.

Por otra parte, analizó las dos presentaciones oficiales del equipo bajo la dirección técnica de Juan Manuel Lillo: "con Santa Fe no tuvimos un panorama claro, apenas venimos cogiendo la idea del 'profe', pero contra Huila creo que se vio un equipo con más juego en conjunto, yendo al frente y a mí parecer dominó todo el tiempo. A medida que vayan pasando los partidos veremos un Nacional más claro".

Posteriormente dejó un concepto sobre su anterior equipo, Atlético Bucaramanga: "Siempre agradecido con esta institución que me dio la oportunidad, sé que por lo que hice allá estoy aquí. Es un gran equipo con un muy buen técnico, siempre tratan de ir al frente, por ahí viene a esperar un poco y contraatacar. Nosotros debemos saber que es un equipo de cuidad que cuando la tienen la meten y luego es difícil hacerles gol" sostuvo el marcador de punta vallecaucano.

"Se estigmatiza mucho al jugador que viene de equipo chico a equipo grande"

Sobre el final señaló las condiciones de militar en un equipo grande: "en el campo de juego por más que vengas del equipo que sea se nota todo, si tenés las condiciones y el trabajo vas a poder estar a la altura. Es una gran responsabilidad porque son equipos que te exigen más resultados. Para nosotros después de tener la confianza del técnico y de los compañeros todo se nos va a hacer más fácil".