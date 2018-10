Juan José Peláez: "Nosotros nos complicamos"

En un partido que se le complicó bastante, los dirigidos por Juan José Peláez lograron sobreponerse frente a Envigado 2-0 con goles de Édinson Toloza y Hernán Hechalar, en un juego válido por la fecha dos de la Liga Águila.

El entrenador se mostró feliz por haber conseguido la victoria en el 'Poli' aunque reconoció las dificultades del equipo para llegar al gol. "Se sigue mejorando en algunos elementos, en algunos puntos. Fue un partido difícil, Medellín asumió un rol protagónico, no sólo por la buena labor de Envigado sino porque nosotros nos complicamos por el apuro".

Para el estratega del cuadro antioqueño, la tranquilidad en los volantes de ataque tiene que ser fundamental de cara a lo que viene: “El tema en ataque es que los volantes generadores de juego tienen que estar muy tranquilos. A veces quisieron acelerar donde no había espacios y Envigado se metió bien atrás".

Cuando se le pregunto a Peláez sobre la actuación y posicionamiento del capitán del cuadro rojo, Christian Marrugo, Juan José defendió al '17'. “Él juega en la posición que más ha jugado y es volante libre. A veces se desespera porque quiere hacer las cosas bien, pero me parece que es más lo positivo que lo negativo".

El DT antioqueño de 58 años reconoció que Leonardo Castro no está en su mejor forma y elogió la actuación de Cristián Nazarith. "En esto hay que tener paciencia, hay ejemplos en todo el mundo y yo en Castro creo en un 100% y cuando no hace goles se muestra, lucha y guapea. Y Nazarit es un muchacho extraordinario que aporta y no se molesta si le toca ser suplente".

El Rey de Corazones enfrentará al Atlético Huila el miércoles 19 de julio a las 6:00 pm en el estadio Atanasio Girardot, en un juego válido por la fecha tres de la Liga Águila 2017-II.