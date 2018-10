Alexis Henríquez: "El equipo se ha visto bien, con dos o tres centrales"

El líder de la zaga de Atlético Nacional habló con los medios de comunicación previo al partido ante las 'águilas doradas de Rionegro'. Cabe resaltar que Henríquez jugaría su primer partido por Liga en este segundo semestre debido a que anteriormente cumplía con la sanción impuesta tras recibir la tarjeta roja en el juego de ida de la final de la Liga Águila 2017-l.

Sobre el esquema táctico que dispondría el cuerpo técnico liderado por Lillo para el juego ante el conjunto rionegrego, Henríquez dijo: "eso depende mucho del contrario, se analiza el video y el profesor (Lillo) toma la decisión de cómo se juega".

Respecto al partido pasado frente a Bucaramanga, Atlético Nacional presentó un esquema con una línea de tres en defensa, para el capitán 'verde' el equipo tuvo una buena respuesta: "el equipo se ha visto bien al equipo, ya sea con dos o tres centrales" aseveró el zaguero samario.

Por otra parte, manifestó su posición preferida para jugar en caso de que Lillo disponga de una línea de tres central en defensa: "en línea de tres por la mitad, eso es lo que se viene trabajando. Ahí es donde me siento bien, es mi posición".

De igual forma, Henríquez, destacó los beneficios de jugar con tres centrales: "hay más líneas de paso, la pelota corre más y al contrario se le complica más quitar el balón porque los pases son más largos. Creo que hemos jugado un tiempo de cada partidos con los dos sistemas y nos hemos sentido bien.

En lo mostrado por el equipo en la era Lillo, se ha podido evidenciar la importancia que tiene el juego por las bandas para desarrollar los requerimientos del estratega español. Para el experimentado capitán la dimensión de la cancha de Rionegro Águilas no será impedimento, sin embargo: "nos preocupa más cómo esté la cancha, la grama, porque ahí se complicaría más para jugar. Hemos jugado allá y sabemos cómo debe moverse el balón y cuáles deben ser la líneas de pase, para poder controlar el juego y no dar espacio a ellos".

Sobre el rival

Rionegro Águilas viene de dos derrotas en el inicio de la liga, sin embargo, para Alexis esto no es un indicador para no tomar con responsabilidad el compromiso en la cancha de las 'águilas': "tienen buenos jugadores, lo analizamos en el video. Juegan bien, los resultados no se les han dado. Nosotros pensamos en sumar de a tres para que no se nos alejen los que están adelante" comentó el defensor.

Sobre el plantel

Ante la inminente salida de jugadores que fueron pieza fundamental en la pasada temporada, el capitán y voz autorizada dentro del camerino se pronunció acerca de dichas salidas y posibles llegadas de jugadores

"nosotros como jugadores sabíamos que era difícil retenerlos (Mateus Uribe - Andrés Ibargüen) por todo el dinero que había alrededor de ellos dos. Era difícil para el club y los directivos por todo el sueldo que les estaban dando a ellos. Solo queda darles las gracias por todo lo que nos dieron, por conseguir títulos con nosotros" declaró Alexis Henríquez.

Finalmente mencionó que es necesario que lleguen más jugadores para suplir las bajas en el mercado de pases: "tienen que venir dos jugadores, se fueron dos importantes y vendrán otros a aportar lo de ellos. Este proceso trabaja con 25 jugadores y faltan todavía para llegar a ese número" concluyó el capitán e ícono del conjunto 'verde' de Antioquia.