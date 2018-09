Fotomontaje: Juan Camilo Álvarez- VAVEL Previa Cali- Caldas: La victoria es el objetivo para los 'azucareros'

Deportivo Cali vs. Once Caldas || Fecha 3- Liga Águila 2017 II || Fecha: miércoles, 19 de julio de 2017 || Horario: 8.00 p.m. || Estadio: Palmaseca || El Cali buscará no despegarse del liderato de la Liga Águila, el cuadro 'azucarero' quiere de los tres puntos puestos en juego en el Coloso de Rozo.