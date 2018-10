Gorka Elustondo: "Nacional es un equipo histórico al que vengo a aportarle mi trabajo"

Finalmente, la novela europea en el presente mercado de pases vive sus últimos capítulos con final feliz para ambas partes. Atlético Nacional tiene su tercera contratación para este semestre, se trata del volante español Gorka Elustondo.

Recomendado por su compatriota Juan Manuel Lillo, con el que compartieron equipo en la temporada 2007-08 en la Real Sociedad, es una apuesta fuerte para el ibérico en que Elustondo interprete el nuevo estilo de juego y sea una pieza clave.

"Estoy muy contento en jugar con Nacional, se hizo el sueño realidad de venir acá. Vengo con muchas ganas de trabajar, Juan Manuel Lillo me conoce, ya trabajamos juntos", expresó Gorka ante los micrófonos de Gente, pasión y fútbol a su llegada al Aeropuerto Internacional José María Córdova anoche procedente del 'viejo continente'.

"Tengo un reto personal muy importante, que es ayudar al grupo".

Sobre su polivalencia en el juego de posesión que tanto profesa el técnico Lillo. Elustondo aclaró que "ya les contó Juan Manuel Lillo que soy un jugador polifuncional, ahora me queda ponerme a punto físicamente, adaptarme al trabajo del grupo y dar lo mejor de mi".

Al conocer que es el primer jugador europeo en defender la camiseta de Atlético Nacional, Gorka comentó que "me gustan los retos grandes, vine aquí con el propósito de aportar mi grano de arena para el equipo y que Nacional consiga más títulos".

Además agregó que "Nacional es un equipo muy conocido en Europa, tiene muchos títulos, es muy respetado en Suramérica, actual campeón de la Copa Libertadores. Es un equipo histórico al que vengo a aportarle mi trabajo".

En cuanto al país, "es la primera vez que vengo a Colombia, no se mucho del país pero por referencias de amigos y conocidos me han hablado cosas muy bellas, estoy encantado de estar aquí".

Finalmente, para el ex Real Sociedad y Athletic Bilbao lo sorprendió que tantos medios y directivos lo esperaran a su llegada. "No me esperaba que el presidente me recibiera, el calor de la gente ha sido fantástico".

Entre hoy y mañana Gorka se estará realizando sus exámenes médicos y estampará la firma en su contrato que lo ligará por dos años a préstamo en el equipo 'verdolaga'. El jugador español es el primer europeo en jugar para Atlético Nacional.

Otro jugador que podría llegar al equipo 'verdolaga' es el volante de recuperación Raúl Loaiza, según el programa El Alargue de Caracol Radio, Loaiza debería llegar a Medellín entre hoy y mañana, para hacerse al cuarto jugador para esta temporada.