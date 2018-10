Juan Manuel Lillo: "Tolima es un equipo que tiene con qué jugar"

El buen momento de Atlético Nacional continúa tras el título conseguido hace apenas un mes, la 'era' de Juan Manuel Lillo en el conjunto 'verdolaga' de a poco lleva un estilo y los buenos resultados en la construcción de juego que tanto pide el español a sus dirigidos.

Luego de superar a Rionegro Águilas por primera vez desde que el equipo 'dorado' juega en el Oriente Antioqueño, Nacional se ubica entre los cuatro mejores de la Liga Águila 2017-II. Con la mira puesta en el partido del domingo contra Deportes Tolima, Lillo analizó al 'vinotinto y oro' y exaltó los comentarios que el grupo tiene sobre él y su cuerpo técnico.

"Uno al día siguiente tiene en cuenta los jugadores que no tuvieron mucha actuación y que se recuperen los otros. Antes del partido vamos a filtrar lo que se viene contra el Tolima, es un equipo que tiene con qué jugar. Algo que me parece curioso es que busca recuperar la pelota desde el campo contrario, en Colombia la mayoría de los clubes se repliegan mucho", remarcó Lillo al hablar del conjunto ibaguereño.

Además, "Tolima tiene jugadores que ejercen una gran presión por fuera, que luego hace más fuerte el juego interior. El juego de Ángelo Rodríguez manejan los hilos en el ataque. Dependiendo de los jugadores que quieran poner, nosotros nos adaptaremos sin salirnos de nuestro estilo, cuando tengamos o no la pelota".

Sobre la posibilidad que esté el volante Santiago Montoya en la nómina tolimense, el estratega precisó que "Santiago Montoya es un jugador con buen pie, si juega el dominio de la pelota por parte de ellos va a ser muy importante. Esperaremos si juega o no. Él condiciona el juego, veremos como pueden ubicarlo".

Hablando de los juveniles 'verdolagas', Lillo le da un especial cuidado a jugadores que le pueda dar una mano al plantel profesional, uno de ellos es el delantero de la Sub 20 Andrés Sarmiento, quien con la salida obligada de Luis Carlos Ruiz, es una opción para el ataque 'verdolaga'.

"Andrés Sarmiento lo he visto en partidos de la Sub 20. Es un chico con muchas cualidades, al igual que muchos jugadores juveniles, no voy a enunciar a todos, pero los he estado observando, los tengo en cuenta y con las salidas obligadas por lesiones o suspensiones, nos servirán para seguir armando un equipo", explicó.

En cuanto a la "construcción de juego" que espera Lillo encontrar en Nacional, el ibérico comentó que "con el equipo estamos teniendo una etapa muy buena en la construcción del juego, en entrenamientos y en los partidos estamos encontrando lo que queremos. Lo ideal sería tener más la pelota, pero es imposible llegar al 100%. Dentro de lo que cae, jugando partidos cada tres días, con jugadores que no venían siendo titulares habituales, estamos teniendo un tono muy óptimo. Hay defectos pero los estamos corrigiendo".

Otro de los temas determinantes es el uso de tres en el fondo o la línea de cuatro, a lo que el técnico definió que "ellos estaban más acostumbrado a la línea de cuatro, en cada partido hemos tenido modificaciones, pueden que se hagan bien o mal pero lo que importa al final es el resultado".

Finalmente, habló de su relación con los jugadores en casi un mes de trabajo. "Como uno no puede saber antes de convivir, ha sido interesante este tiempo de trabajo para que ellos comprendan lo que queremos. Eso desde que estén escuchando con los ojos abiertos y las orejas afiladas, el afán de conseguir más información, es algo que me impacta. El afán de querer ser muy disciplinado a veces es mejor ser un poco desordenado para encontrar una mejor disposición en el campo", concluyó.

Mañana sábado Atlético Nacional tendrá su última sesión de entrenamiento y definirá la lista de concentrados quienes batallarán por sumar tres puntos más ante un Deportes Tolima siempre complicado. Este partido será el domingo a las 5:15 p.m. con señal del Canal RCN y el minuto a minuto de VAVEL.COM