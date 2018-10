Juan Pablo Nieto: "Tenemos muy buenos jugadores adelante"

Los jugadores de Atlético Nacional siguen adaptándose a las indicaciones del técnico Juan Manuel Lillo en este inicio de semestre, uno de ellos es Juan Pablo Nieto, volante mixto del club antioqueño:

"Muy contento por la continuidad que me ha dado el profe, por los conceptos que me ha aportado en esa posición y me ha dado mucha oportunidad de llegar al área. La parte defensiva es muy importante, pero también lo es jugar en terreno rival", afirmó el mediocampista.

Según Nieto, Lillo le pide a sus jugadores que busquen los espacios donde los rivales puedan hacer daño y bloquearlos: "Es estar atento de dónde está el compañero y dónde puedo ubicarme para cerrarle los espacios al rival, eso lo ve mucho el profe".

"Sobre el tema de definición no me preocupo, porque creo que tenemos goleadores, que en varios partidos nos han solucionado y no tienen que preocuparse. Nos preocuparíamos si no generáramos opciones ni nada en ataque, ya llegarán más goles".

El técnico español también le dio la indicación a sus dirigidos de jugar más arriba, con la intención de aumentar las posibilidades de daño en campo contrario: "Hay que asimilarlo, no como un desgaste adicional, sino en la forma de jugar, si estamos en campo contrario nos ahorramos un desgaste de volver hacia atrás y todo, hay que verlo de esa forma".

"Con Bucaramanga el resultado fue un poco apretado, pero en el juego se vio bastante la diferencia. Ayer por momentos del partido Rionegro nos controló, nos hizo corre un poco y fue difícil esa situación", complementó Nieto.

Finalmente, el jugador analizó al Deportes Tolima, próximo rival del Nacional en Liga: "Sabemos que Tolima tiene jugadores de muy buen pie y hay que estar pendientes, ojalá nos podamos recuperar bien para el domingo y afrontar lo que viene. Es de los pocos equipos que viene al Atanasio y no se esconde, sale a jugar, es rápido de contragolpe, tiene jugadores veloces y hay que estar atentos a eso".

El partido contra el cuadro de Ibagué se jugará este domingo desde las 5 y 15 de la tarde en el estadio Atanasio Girardot.