Cárdenas: "Cuando se hacen las cosas bien hay que tratarlas de mantenerlas"

Héctor Cárdenas tras la caída ante Once Caldas, habló con la prensa sobre lo que será el partido de este sábado ante el Cortuluá. El estratega verde reconoce que el estado de forma de su equipo no es el mejor, pero con trabajo y continuidad llegarán los resultados.

"Tuluá es un equipo que viene con una nómina más consolidado y dirigido por Otero que ha ido direccionando a su manera de sentir. Nosotros si bien sumamos en Neiva, y no pudimos sumar acá en casa, hemos tratado ir ajustando un equipo y darle continuidad", manifestó Cárdenas.

El Cali demostró un mejoría en cuanto a producción de juego y acciones de gol, para Cárdenas eso es importante, pero aclaró que ese juego debe ir acompañado de buenos resultados. "Para nosotros es fundamental tener un juego vistoso y bien elaborado, con base a eso tratamos de tener un equipo a la medida. En otros momentos no eramos tan vistosos, pero sumabamos", aseguró.

El tema del portero del Deportivo Cali ha sido controversial en las últimas jornadas, desde la ida de la final no se obtiene el cero en el arco, incluso se ha cuestionado el fichaje del guatemalteco Ricardo Jerez. Cárdenas defendió la labor de sus porteros: "El que traje, lo traje por convicción y por capacidad es un hombre que nos va a dar mucho. Pablo no está por una dolencia. Él en el momento que este, va a tener la oportunidad de actuar".

El único refuerzo que aún no debuta con el Cali es Darwin Andrade, apenas este viernes se logró obtener el transfer que lo habilita para actuar con el Cali, sin embargo, el DT no lo tendrá en cuenta para el partido de este sábado. "Darwin no va a estar para mañana, pero el miércoles va a tener la oportunidad de competir".

En cuanto al tema de los delanteros y una posibilidad para el juvenil Pablo Sabbag, su entrenador indicó: "Se presentan cambios cuando hay un nuevo ciclo. Hay que llevar de la mano a Sabbag que es un prospecto que tenemos".