América vs La Equidad por la Liga Águila 2017-II (1-1)

Hasta acá llegamos con nuestra transmisión. Agradecemos a todos por su atención

90+5' ¡FIN DEL JUEGO! América y Equidad igualan 1-1 en el Estadio Pascual Guerrero. Reiteramos, los goles fueron de Diego Valoyes por los aseguradores y Santiago Silva por los escarlatas, ambos de penal.

90+3' Cobra Botinelli y la defensa de Equidad la despeja al tiro de esquina.

90+2' Amarilla para Diego Valoyes en La Equidad por falta sobre Iván Vélez.

90' Cinco minutos más en el Pascual Guerrero. ¡Hay fútbol todavía!

89' Se salvó América. Contragolpe tremendo que termina con Bejarano impidiendo el segundo de La Equidad.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE AMÉRICA. Santiago Silva empata el juego desde el punto penal. 1-1.

86' ¡PENAL PARA AMÉRICA! Cristian Bonilla derribó a Olmes García en el área y Gustavo Murillo decreta pena máxima.

83' Cambio en América. Salió Fernando Fernández, entró Santiago Silva.

82' Cambio en La Equidad. Salió William Parra, entra Jean Carlos Blanco.

80' Últimos diez minutos en el encuentro y América sólo generó opción clara en todo el segundo tiempo para tratar de encontrar el empate.

77' Amarilla para Stalin Motta en La Equidad.

74' Ahora hay cambio en La Equidad. Entra Mauricio Restrepo en lugar de Fabián Vargas.

73' Cobró Stalin Motta, y el balón se fue tras pegar en el travesaño.

72' Falta peligrosa a favor de La Equidad. Infracción de Castañeda cerca al área.

71' Cambio en el América. Sale William Arboleda y en su lugar entra Brayan Angulo.

70' Intentó Botinelli por abajo, pero dio en la barrera. Tiro de esquina.

69' Falta de Dairin González en La Equidad y se lleva la amarilla por agarrar a Olmes García cuando este se le escapaba.

65' Amarilla para Juan Camilo Angulo en América tras una discución con Cristian Bonilla.

63' Queda tendido Bonilla en el terreno de juego por un corte tras la salida ante Juan Camilo Angulo.

62' ¡SE SALVA EQUIDAD! Buena pared de Juan Camilo Angulo con Fernández, y Bonilla cierra muy bien el ángulo cuando llegaba el lateral.

58' Primer cambio en América. Sale Carlos Lizarazo, entra Eisner Loboa.

53' ¡SE SALVÓ AMÉRICA! Le ganaron a Iván Vélez y por poco llega el segundo del conjunto bogotano.

50' Sigue sin cambios el marcador. América no tiene claridad y necesita con urgencia llegar al empate.

6:36 p.m. ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! América 0-1 La Equidad.

45+3' Finaliza el primer tiempo. Gana La Equidad parcialmente 1-0 con el gol de Diego Valoyes desde el punto penal.

45+3' GOOOOOOOOOL DE LA EQUIDAD. Diego Valoyes concreta el penal mandándolo a la derecha de Bejarano, que se la jugó a la izquierda. 1-0.

45+2' ¡PENAL PARA LA EQUIDAD! Remate de Juan Mahecha que pega en la mano de Olmes García. Gustavo Murillo no dudó en decretar el penal.

45' Se jugarán dos minutos más en el primer tiempo.

43' ¡LLEGÓ AMÉRICA! Pase de Arboleda para Olmes García, que define por encima de Bonilla, pero el balón pasa cerca del vertical izquierdo.

37' ¡SE SALVÓ LA EQUIDAD! Francisco Nájera salva el balón en la línea.

36' ¡LLEGÓ LA EQUIDAD! Mauricio Cortés remató en el área y el balón se estrelló en un jugador americano.

32' ¡SE SALVÓ AMÉRICA! Se equivocó Efraín Cortés, y Arboleda salva lo que era el gol de Carmelo Valencia para La Equidad.

29' Tarjeta amarilla en América para el cumpleañero Jhonny Vásquez, por falta sobre Mauricio Cortés.

28' Cobro directo de Juan Camilo Angulo que se va por encima del arco que defiende Bonilla.

27' Falta sobre William Arboleda muy cerca al área.

26' ¡SE SALVÓ EQUIDAD OTRA VEZ! Centro al área, llegó Arboleda que metió el cabezazo, y de pura casualidad se la encuentra Cristian Bonilla.

25' Tarjeta amarilla para William Parra en La Equidad. Es el tercero en el conjunto bogotano, el cuarto del partido.

24' ¡SE SALVÓ EQUIDAD! Gran pase de Arboleda para Iván Vélez que define al primer palo, pero el balón apenas dió en la parte externa de la malla.

22' Buena combinación entre Arboleda y Angulo que termina con un desparo desviado del #21.

21' Volea de Fernando 'El Queso' Fernández que se va desviado.

19' Amarilla para Iván Vélez en el América de Cali por agarrón sobre Diego Valoyes.

17' Dura falta de Mauricio Cortés sobre Juan Camilo Angulo y se lleva la cartulina amarilla. Es el segundo en La Equidad y en el encuentro.

16' Se equivocaba Dairin González, pero se repone ante la presión de Olmes García.

14' Controla mejor el balón La Equidad... América no impone la localía como debería.

10' Sigue el encuentro sin goles, y con pocas emociones.

8' Tarjeta amarilla para Fabián Vargas en La Equidad. La primera del encuentro.

7' Llegaba Diego Valoyes, sacó el remate y Bejarano atrapa el balón.

6' Centro de Juan Camilo Angulo que no genera peligro alguno para el pórtico de los 'aseguradores'.

5' Llegaba Mauricio Cortés al área y Carlos Bejarano manda el balón al tiro de esquina.

3' Buscaba William Arboleda la velocidad de Olmes García, pero Cristian Bonilla atento encajona el balón.

5:32 p.m. ¡INICIA EL JUEGO EN EL PASCUAL GUERRERO! Ya está en marcha América vs La Equidad

Actos protocolarios en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Formación titular de La Equidad



Formación titular del América de Cali

Bienvenidos a la transmisión del juego entre América de Cali vs La Equidad Seguros en vivo, partido válido por la cuarta fecha del Torneo Finalización 2017 del fútbol profesional colombiano.

El conjunto arbitral estará comandado por Gustavo Murillo (Chocó), y será asistido por Miguel Roldán de Antioquia y Geneco Ruidíaz de Santander. El árbitro emergente será Robinson Barona del Valle.

Convocados del América de Cali

En el historial, América y La Equidad se han enfrentado en 13 ocasiones, siendo el saldo a favor de los 'aseguradores' que han ganado cinco, contrarrestando las cuatro conseguidas por el conjunto caleño, y los cuatro empates que se han registrado.

El estadio olímpico Pascual Guerrero será el lugar en el que se disputará este encuentro, a partir de las 5:30 p.m.

Ambos equipos tienen algo en común: la única derrota que han sufrido en el semestre ha sido ante Junior en Barranquilla por el mimso marcador. Si bien, América sólo ha encajado esos tres goles en lo que va del campeonato, pero La Equidad ha recibido seis goles, promediando los dos goles por encuentro, y eso preocupa bastante a Luis Fernando Suárez, que aunque tiene un equipo que no hay que dar por muerto hasta que termine el encuentro, tiene serios problemas que tendrá que corregir, si no, el esfuerzo en ataque no será fructífero.

Por su parte, La Equidad viene de ganar agónicamente en sus últimas dos salidas. Ante Pasto perdía 2-0 y en el segundo tiempo le dio vuelta para ganarlo 3-2 con gol de Mauricio Restrepo de tiro libre. Ante Jaguares, perdía por la mínima diferencia, y con gol de Jean Carlos Blanco lo dio vuelta para el 2-1 en el último minuto también.

La preocupación que debe haber hoy en 'La Mechita' es en cuanto a la estética de juego que quiere lograr Hernán Torres, más allá de que en el partido de la segunda fecha ante Tolima se mostró muy superior, pero precisamente lo que quiere el entrenador tolimense es que ese juego se siga mostrando constantemente.

América de Cali buscará reponerse en la cuarta fecha de la Liga Águila ante La Equidad, luego de una estrepitosa derrota sufrida en la tercera fecha ante Junior. Si bien, no ha sido un mal comienzo de semestre para el conjunto escarlata, pues de los cuatro juegos disputados (contando el de Copa Águila ante Rionegro), ha ganado tres de ellos, sin embargo, sabe que en la Liga no puede ceder terreno teniendo al fantasma del descenso tan cercano a él.