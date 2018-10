Edwin Velasco: "Tolima tuvo ocasiones pero por fortuna supimos manejarlo"

Tras la partida de Farid Díaz al fútbol paraguayo, el turno para ocupar la banda izquierda tiene como primer nombre a Edwin Velasco en Atlético Nacional. Con tres partidos este semestre, el vallecaucano salió golpeado ayer ante Deportes Tolima y está en duda para el encuentro de este miércoles contra Atlético Huila por la vuelta de la Copa Águila, aunque dependiendo de su evolución, Velasco es muy posible que pueda actuar ante Junior por la quinta fecha de la Liga Águila 2017-II.

Al final del partido y con dificultad para caminar, Velasco atendió a los medios de comunicación presentes en el estadio Atanasio Girardot.

"Fue un partido muy intenso, sabemos que Tolima es un equipo que juega muy bien, se nos dio la oportunidad de marcar y sumar otros tres puntos", remarcó el vallecaucano quien jugó 58 minutos para el conjunto 'verdolaga'.

Sobre el trámite del encuentro, "tuvimos un desgaste muy fuerte en el primer tiempo. En el segundo tiempo ellos salieron a buscar el empate, tuvieron ocasiones pero por fortuna supimos manejarlo", expresó el ex defensor de Cortuluá.

Aunque no sentía tanto dolor como en el partido, estaría casi descartado para viajar a Neiva. Sin embargo, el lateral izquierdo es positivo para estar disponible en el partido ante Junior del próximo domingo. "Espero estar en Barranquilla, tenemos una semana para recuperarme y estar disponible".

En cuanto a su lesión, "fue un golpe en el tobillo, los médicos me dijeron que no era muy grave, estaré pendiente de su evolución", indicó, quien agregó que "me molesta un poco, pero yo se que en el transcurso de la semana voy a recuperarme".

Finalmente, descartó que el desgaste de los partidos incida en las lesiones en el grupo. "Nosotros nos estamos preparando muy bien, teniendo recuperación y creo que eso es muy importante", concluyó.