Previa Envigado FC vs Atlético Bucaramanga: El Naranja quiere despegar ante el Leopardo

Envigado FC y Atlético Bucaramanga protagonizarán el penúltimo partido de la cuarta jornada del campeonato profesional colombiano en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado con una necesidad en común para ambas escuadras: Ganar.

El equipo de Ismael Rescalvo sigue sin sumar unidades tras sus tres caídas ante Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín e Independiente Santa Fe, lo que lo urge ganar sí o sí para no seguir en el sótano de la tabla, mientras que los dirigidos por Fernando "Pecoso" Castro pasan por un similar momento ya que también están sin puntos producto de sus derrotas contra Alianza Petrolera, Atlético Nacional y Millonarios, siendo este último de local en el estreno del remodelado Alfonso López.

45 veces se han enfrentado ambos conjuntos de los cuales 16 triunfos fueron paisas, 12 victorias santandereanas y 17 igualdades, con un registro goleador de 56 goles naranjas contra 53 amarillas.

El último partido se registró el semestre pasado cuando empataron a un gol en el Álvaro Gómez Hurtado de Floridablanca, mientras que el último registro en Envigado fue otra paridad sin goles, cuyo resultado se ha convertido en el más repetido del historial en total.

Envigado quiere espantar la cola y el futuro descenso

Foto: Envigado FC

Semanas complicadas ha vivido Envigado desde el comienzo del campeonato queriendo olvidar el penúltimo puesto que significó su campaña pasada pero que ahora nuevamente está en el sótano de la tabla y que queda bastante comprometido en el promedio para el 2018.

A pesar que el naranja hace rato que no pasa por un buen momento en términos de resultados, su rendimiento futbolístico no es tan malo ya que ha acostumbrado a poner en apuros a sus rivales gracias a su juego ofensivo por las bandas y la explotación de espacios libres, pero su gran pecado mortal ha sido el tema de la definición lo que no ha traducido sus buenos momentos en victorias.

Se espera que Joseph Cox vuelva a ser titular tras cumplir sus dos fechas de suspensión tras la roja directa que sufrió en el primer juego de la Liga frente al Cali y la gran incógnita es la continuidad del portero suplente Santiago Londoño o el regreso de Jefersson Martínez.

Posible titular:

Bucaramanga también quiere salir del sótano de visitante

Fernando "Pecoso" Castro, DT de Atlético Bucaramanga | Foto: Atlético Bucaramanga

Y si en Envigado llueve, en Bucaramanga no escampa porque también han perdido en sus primeras tres presentaciones de Liga y necesitan el triunfo para volver a encarrilarse con el resto.

El equipo santandereano había clasificado a los play offs del semestre pasado y desea al menos repetirlo en la presente campaña especialmente ahora que regresó a su estadio habitual después de muchos meses de ser inquilino del no muy cómodo escenario de Floridablanca.

No se esperan muchas novedades en el Leopardo ya que el técnico a la nómina base para este semestre y que pronto los resultados positivos llegarán gracias al trabajo que realiza en cada semana.

Posible titular: