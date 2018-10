Gorka Elustondo: "Es de orgullo para mí poder vestir esta camiseta"

En la mañana de hoy se presentaron los refuerzos que Atlético Nacional ha adquirido para el presente torneo. De ellos, uno destaca por encima del resto: Gorka Elustondo. Será el primer español en defender la camiseta 'verdolaga' y todos los ojos están sobre él, ya que llega recomendado por Juan Manuel Lillo. Con buen ánimo, el mediocampista vasco atendió a los medios de comunicación en una charla larga y distendida.

¿Cómo han recibido a Gorka?

"La acogida ha sido muy buena. Todo lo que me hablaron del club, se están cumpliendo las expectativas: tanto la gente, las instalaciones, los compañeros, los profes. La verdad es una forma de trabajar muy estricta y eso es lo que hace grande a este club". A pesar de haber llegado desde la semana anterior, no ha podido jugar. Se está poniendo a punto, aún cuando la Liga colombiana ya pasó de largo por la cuarta fecha: "Creo que la bienvenida ha sido buenísima y ahora solo falta ponerme cuanto antes al ritmo del grupo para poder ayudar".

¿Haber sido recomendado por Lillo lo convierte en el favorito?

Elustondo fue directo: "El míster por supuesto que tiene su ideología, tiene sus conceptos y yo pude gozar de ello un año con él, pero eso no conlleva el hecho de ser titular". Con la subida de nivel de jugadores como Edwin Valencia, va a tener bastante competencia. Él lo tiene perfectamente claro: "Hay que trabajarlo en el campo, hay que demostrarlo en cada minuto, en cada entrenamiento".

¿Qué sabe Gorka Elustondo de Nacional?

"Que el equipo está en los últimos años muy laureado, ha ganado muchos títulos, no va a estar fácil pero para eso venimos". Así mismo, el vasco se siente "orgulloso, agradecido de que no solo el profe se haya acordado sino que la junta, el presidente, el club en general haya dado el visto bueno". De igual forma, ser el primer español que juega por Nacional es un dato que no pasa desapercibido: "Es una estadística, pero no deja de ser de orgullo para mí poder vestir esta camiseta".

¿Cómo va el proceso de adaptación física?

El reto que supone para Gorka Elustondo ponerse a tono con sus compañeros es doble, contando que viene de estar casi 'borrado' durante los últimos meses que militó en el Athletic Bilbao. Sin embargo, afirmó que "las últimas dos semanas estuve trabajando duro por mi cuenta (...) No es lo mismo que entrar en el campo con las botas, el balón, el ritmo de juego, es diferente, pero es la adaptación de todo jugador". Así mismo, la dura topografía colombiana parece ser un factor más a considerar: "La altura también se nota un poquito, pero será cuestión de días o alguna semanita".

Elustondo recibiendo la camiseta de parte de Andrés Botero | Foto: Juan Camilo Álvarez - VAVEL Colombia

¿Qué comparación hace entre el fútbol colombiano y el español?

"Hay similitudes. El clima es más cálido, los césped los noto más secos que allá, a lo mejor el balón no rueda tan rápido. Lo que es indudable es que hay muchísima calidad en cuanto a jugadores y hay ritmo. Hay partidos de ida y vuelta que al final los jugadores a ese ritmo se ahogan y hay que prepararse físicamente".

¿Cómo juega Gorka Elustondo?

"Juan Manuel ya me conoce, ya sabe lo que puedo dar en el centro del campo. Soy un jugador físico, con buen juego aéreo. Intento darle equilibrio tanto al ataque como en defensa y tampoco descarto llegar al área rival (...) También me gusta darle velocidad a la pelota, jugar a pocos toques, cambios de orientación (...) Lo que vaya el profe pidiendo cada partido, según el rival necesitará diferentes cosas".

¿Y el tema de las lesiones?

Su única lesión grave fue un esguince de tobillo que lo sacó ocho meses de las canchas. Su técnico de la época también era Juan Manuel Lillo, pero de esto ha pasado casi una década. "Son cosas del pasado, los últimos años sí que he estado bien. Pasa que llegué a un club muy competente como el Athletic de Bilbao que venía compitiendo en Europa los últimos años con un once muy marcado. No era fácil entrenar en ese once, tenía gente muy competitiva, muy potente. Por ahí estuve yo entrenando duro estos años ahí (...) Y cuando me llamó el profe no dudé en venir". Cuando quisieron contrastar los rumores de tener operadas las rodillas, el Vasco respondió tajante: "Eso es falso, yo simplemente tuve un problema de tobillo. Ya está totalmente curado".

¿Vino a Nacional para retomar el ritmo y volver a Europa?

"Vengo a un club grande, un club que está optando a los títulos más grandes de Sudamérica. Es un reto personal para mí, al final ya conozco allí la Primera, también con la Real Sociedad estuve en Segunda. Y vivir una experiencia nueva en un club como Atlético Nacional, que personalmente era el único que conocía y el más sonado allá, como reto personal no pude dudarlo. Tenía opciones de quedarme".

De las montañas que rodean Bilbao a las montañas que rodean Medellín...

"También he visto que hay peculiaridades aquí en Antioquía (sic), incluso he visto barrios que tienen el nombre del País Vasco. Poquito a poco iremos acoplándonos y viendo también la cultura antioqueña".

¿Qué es lo más difícil de llegar a Nacional?

"Lo más difícil es el inicio. Sobre todo porque el equipo lleva ya un ritmo de juego, ahora toca trabajar más duro y te notas que no estás todavía al 100%. Una vez que pase ese proceso, con los compañeros que tengo que he visto que son formidables, me van a ayudar en todo. Y la adaptación va a ser más fácil".