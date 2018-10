Andrés Orozco: "Uno nunca espera que llegue el retiro"

Andrés Felipe Orozco Vázquez le dijo adiós a la actividad profesional como futbolista y ahora iniciará una nueva etapa como formador de juveniles y posiblemente como futuro director técnico de equipos profesionales.

Ídolo en Deportivo Independiente Medellín pero que en Envigado FC también dejó su huella y no fue para menos, ya que portó la cinta de capitán por casi 7 años en el club naranja y el equipo le realizó un merecido homenaje en la previa del partido frente a Atlético Bucaramanga por la cuarta fecha de la Liga.

Orozco dialogó con la prensa después del partido y manifestó su agradecimiento a los periodistas que lo cubrieron y se sintió satisfecho por todo lo realizado en su carrera deportiva dentro de las canchas.

"Uno lo piensa, varias veces uno sabe que está más cerca que lejos que el retiro y que en realidad uno nunca espera que llegue, pero la verdad me cogió en un momento de tranqulidad, de alegría y de ser un bendecido de Dios", fueron las primeras palabras del ex jugador.

"Yo les doy las gracias a todos los comunicadores, periodistas, cadenas radiales y a todos en los lugares donde estuve porque sin ustedes el fútbol no sería igual. Un Dios les pague y decirle a todos los clubes donde estuve que lo que hice siempre fue con el corazón, en algunos se consiguieron logros y en otros no, pero que siempre se dejó la piel. Ese es el parte de tranquilidad mío que no dejé ni una gota de sudor para cualquier equipo y ahora en otra faceta seguir disfrutando de la vida", agradeció de esa forma Orozco.

Sintió que se preparó bien para colgar los guayos y con la seguridad de haber sido una buena persona además de futbolista, cometiendo errores pero siempre obrando de la mejor manera.

Al ser preguntado por su nuevo papel, el "Comandante" contestó que, "Ahora estoy en las categorías inferiores en Envigado, aprendiendo y retroalimentándome con cada uno de los profesores. Yo creo que uno antes que nada hay que aprender para ser después dirigir o estar vinculado a otro puesto con la ayuda de Dios".

Fue campeón con el "Poderoso" en aquel recordado título del 2002-II y con una trayectoria internacional por Argentina, Brasil y México, consiguió la Copa Sudamericana con el Inter de Porto Alegre, además de dos torneos Esperanzas de Toulon y la Copa América 2001 con la Selección Colombia.