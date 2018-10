Juan Manuel Lillo: "Un mal manejo del balón nos puede costar el partido en Barranquilla"

El director técnico de Atlético Nacional, Juan Manuel Lillo, habló con los periodistas que se reunieron en la sede deportiva del equipo verde en Guarne especialmente sobre los temas de las incorporaciones y del próximo juego ante el equipo tiburón en Barranquilla.

"Yo creo que más allá de lo númerico, nos hemos encontrado en una situación donde se nos ha hecho muy difícil no poder incorporar gente con las lesiones de Diego Arias, Macnelly Torres, Cristian Mafla y ahorita la sanción a Luis Carlos Ruiz. Aparte de que los refuerzos que llegan nos van a dar un salto cualitativo numéricamente, creo que cada uno particularmente se adecua bastante a lo que puede tener Nacional no solo este semestre sino en un próximo futuro", contestó Lillo sobre las incorporaciones presentadas esta semana.

"Hasta para nosotros mismos sabemos que hemos hecho dos muy buenos primeros tiempos contra Tolima y Huila, pero que los segundos tiempos no es lo que queremos y la frustración de no haber marcado también te lleva muchas veces a pensar que las cosas son más difíciles", resumió brevemente sobre el comportamiento futbolístico del equipo en los últimos partidos.

Resaltó que el próximo partido es bastante importante por ser un enfrentamiento entre el campeón de Colombia y un equipo que se reforzó de gran manera para el presente campeonato.

"Es inevitable no tener en cuenta el tema del clima en Barranquilla y las condiciones las tenemos que tener muy medidas, una mala gestión y una mala administración del balón nos puede costar el partido", analizó el técnico ibérico del juego ante Junior.

Manifestó su alegría por el regreso de Diego Arias a las prácticas habituales aunque aclaró que todavía no está habilitado para volver a tener actividad en las canchas.

"A mi me encantan los rivales que se meten atrás y a mi me preocupan los equipos que juegan, no los que corren, los primeros que se vayan a hacer atletismo y los segundos nos pueden producir peligro si vienen a buscarnos. Yo quiero que ellos se queden allí contra su portería y es malo los que nos hacen correr para atrás", afirmó Lillo de su filosofía de juego.

Al ser preguntado por el jugador venezolano Ronaldo Lucena, Lillo contestó que, "Me llamó mucho la atención la capacidad que tiene de generar juego y robar balones. Veo que se adapta a los cambios de ritmo y que nos puede ayudar en el tema de la pelota quieta".

Se espera que mañana se de a conocer la lista de convocados "verdolagas" pocas horas antes de viajar a la capital del Atlántico para el juego estelar de la fecha 5 de la Liga Águila.