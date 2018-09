Ronaldo Lucena llegó a Atlético Nacional para continuar elevando el legado venezolano

Un día después de conmemorar el primer año de la obtención de la Copa Libertadores 2016, Atlético Nacional hizo oficial la vinculación al plantel del futbolista venezolano Ronaldo Vidal Lucena Torrealba, siendo esta la séptima contratación de cara a la temporada 2017-ll.

Ronaldo Lucena firmando su vinculación al equipo de Atlético Nacional | Foto: Club Atlético Nacional Oficial

Dentro del equipo y la afición existe gran optimismo con la nueva incorporación, puesto que los venezolanos que han lucido la remera 'verdolaga' lo han hecho de gran manera, dejando gratos recuerdos en el equipo. Jorge Rojas, José Manuel Rey y Alejandro 'lobo' Guerra, han sido los jugadores 'patrios' que han estado en Atlético Nacional. Ronaldo Lucena se convierte en el cuarto futbolista 'verde' proveniente del país hermano Venezuela.

El futbolista de 20 años, nacido en Acarigua, Estado Portuguesa, es el menor de cuatro hermanos, todos jugadores de fútbol. Si bien el apellido Lucena es de renombre en el fútbol venezolano, Ronaldo manifestó en una entrevista hace un par de meses los consejos que su hermano Franklin, ex jugador de Once Caldas, le da: "que no me deje llevar por el apellido y que siga demostrando de lo que realmente estoy hecho".

El menor de los Lucena y portador del mítico nombre en el balompié mundial, llega a Nacional procedente del cuadro Zamora, siendo el 'blanquinegro' el único club en el que ha militado en su naciente carrera deportiva.

Tras tres temporadas en su anterior club el profesional registró 31 partidos jugados, 18 como titular y 13 ingresando desde el banquillo. Su posición el terreno de juego es de volante mixto, tiene cualidades para generar juego en ataque y también condiciones al momento de realizar trabajos de recuperación en primera línea.

A pesar de su corta edad, el portugueseño cuenta con una basta experiencia internacional con el seleccionado 'vinotinto'. En el pasado mundial sub-20 disputado en Corea del Sur, el futbolista tuvo un notable papel y terminó siendo subcampeón tras caer por la mínima ante su similar de Inglaterra.

Los números que dejó su participación en dicha competencia de seleccionados son más que aceptables. Jugando la totalidad de los partidos (7) logró acumular 720 minutos y solo fue sustituido en una oportunidad, adicionalmente se reportó con 3 asistencias en el torneo.

Por otra parte, Lucena también fue pieza importante en el Sudamericano sub-20 que tuvo lugar en suelo ecuatoriano y donde la 'vinotinto' terminó tercera. Allí, Ronaldo, tuvo acción en 7 compromisos, 4 siendo inicialista y 3 como suplente, para acumular un total de 417 minutos en cancha.

El actual subcampeón del mundo, en la categoría sub-20, se acogerá a las órdenes del estratega español Juan Manuel Lillo, quien aseguró que: "Ronaldo Lucena, es un jugador con mucho futuro. Entiende el juego y tiene un alto ritmo".

El joven venezolano espera continuar escribiendo con letras de oro la historia 'verdolaga' y seguir elevando el gran legado que han dejado sus compatriotas en la institución más ganadora del fútbol profesional colombiano.