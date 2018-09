Deportivo Cali- Tigres: El tiempo apremia a los 'azucareros'

El Deportivo Cali tras unas últimas jornadas irregulares en la Liga Águila, deberá este sábado afrontar el partido ante Tigres como una final. La derrota no se contempla, y solo la victoria le sirve a los verdiblancos. El elenco azucarero debe empezar a sumar de a tres, para no arriesgar su clasificación a las finales del campeonato.

Tigres un equipo con pocas aspiraciones y con una situación complicada en el tema del descenso, este puede resultar peligroso para los dirigidos por Héctor Cárdenas.

El Verde tiene la obligación de ganar

Tras su primera victoria ante Envigado FC, el Cali no sabe lo que es obtener tres puntos en la liga. Ademas, este miércoles sumó apenas su segunda victoria en siete juegos disputados en este semestre, por ello, la victoria ante Tigres es más que necesaria.

Un revés ante los felinos dejaría en una posición complicada al entrenador, así que los verdiblancos no tienen excusas para empezar a sumar de cara a retornar al grupo de los ocho mejores del campeonato.

Tigres, un enigmático rival

El equipo dirigido por Jhon Bodmer, no tiene salvación, al menos eso dicen los números. Ocupan la última posición en el descenso y está muy lejos de la salvación. Sin embargo, el equipo no deja de competir, a pesar de que no se les dan los resultados tratan de practicar un buen fútbol.

Antecedentes recientes

El único antecedente entre estos equipos es el empate que se dio en la Liga Águila I, este será el segundo partido en primera división para ambas escuadras.

Alineaciones probables

Deportivo Cali: Ricardo Jerez; Luis Manuel Orejuela, Danny Rosero, Néstor Moiraghi, Jeison Angulo; Andrés Pérez, Abel Aguilar, Andrés Felipe Roa, Nicolás Benedetti; César Amaya y Jefferson Duque.

Tigres: César Giraldo; Jorge Lozano, Jerson Malagón, Omer Escalante, Carlos Lasso; Nicolás Roa, Harrison Mancilla, Iván Rivas, Norbey Salazar; Jhoaho Hinestroza, Arley Bonilla.