Juan Manuel Lillo: "Este es un juego de aciertos"

Esta tarde, Atlético Nacional sufrió su segunda derrota en la Liga Águila 2017-II, Junior de Barranquilla apeló a la efectividad y con un 2-0 mandó a los antioqueños con las manos vacías. Al final del partido, el técnico español Juan Manuel Lillo analizó el resultado y el comportamiento del conjunto 'verdolaga'.

"Tenía la ilusión de ganar. En nuestro campo no pasó nada, más allá de los dos goles. Podemos hablar de nuestro ataque, tuvimos paciencia para encontrar los espacios y mucho juego por las bandas con elementos libres. Ambos goles fueron errores nuestros en no mantener la pelota. No puedo dejar de decir que nos ganaron por aciertos y por errores nuestros, de eso se trata el fútbol", expresó el ibérico.

En cuanto al factor de eficacia y la manera con la que Nacional ha sufrido en sus encuentros, Lillo comentó que "hoy tuvimos siete opciones y no las concretamos, el rival tuvo dos y marcó dos. Nos está costando este arranque del torneo, debemos seguir trabajando para encontrar soluciones y no sufrir tanto, en algún momento pasará al revés".

A pesar de los errores, el estratega ve el 'vaso medio lleno' y la adaptación de su idea en el grupo, también que las incorporaciones y los lesionados tomen ritmo de competencia. "Estamos esperando que se recuperen los demás, el equipo va a crecer no solo en juego sino en personas. Ya se están recuperando Macnelly Torres, Jhon Mosquera, en la medida que tengamos varias herramientas estaremos mejor".

Volviendo al tema del acierto en la meta contraria, el ex asistente de Jorge Sampaoli explicó que "siempre me hace falta el acierto en el control del partido. Cuando no eres contundente te vuelve más débil. La falta de contundencia ha aumentado nuestro interés de búsqueda, antes nos había frustrado. Este es un juego de aciertos".

Ante los comentarios y la 'resistencia' de algún sector del público y la prensa con su trabajo, Lillo fue tajante al indicar que "la única manera de convencer es ganar, no es solo para mí sino en todos los deportes. A la gente le da tranquilidad es la victoria. Ha pasado y pasará".

Finalmente exaltó las cualidades de jugadores como Teófilo Gutiérrez o Yimmi Chará, figuras del conjunto vencedor. "Tuvimos más tiempo la pelota administrando, hay jugadores importantes que les basta un instante para hacer una genialidad. Han sido cosas parciales, ellos se impusieron más por lo casual no por lo causal. Ellos son unos grandes jugadores (Yimmi Chará y Teófilo Gutiérrez)", concluyó.