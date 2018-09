Pablo Sabbag: "No creo que estemos en crisis; hace un mes fuimos subcampeones"

Posterior a la práctica matinal de este martes, el delantero Pablo Sabbag compareció ante los medios de comunicación y dio sus impresiones del presente del Deportivo Cali, centrado en el duelo de este jueves, cuando el conjunto azucarero visite al Atlético Junior por la vuelta de los dieciseisavos de final de la CONMEBOL Sudamericana.

El ariete atlanticense no ocultó su felicidad por sus destacadas actuaciones en los dos compromisos más recientes del cuadro verdiblanco, donde consiguió una asistencia (ante Cúcuta -Copa Águila-) y un gol (frente a Tigres -Liga Águila-).

En Liga Águila, Pablo Sabbag acumula 4 apariciones en el presente año. Fue titular ante Millonarios y Tigres FC.

"Me siento muy contento por el momento que estoy viviendo. El profe (Héctor Cárdenas) me ha dado la confianza y, gracias a Dios, he respondido con goles. Espero seguir así, dando lo mejor de mí en cada partido", afirmó el hombre, de 20 años.

Con referencia al juego de este jueves, 3 de agosto, en el que el elenco vallecaucano va en desventaja por el gol de visitante, Sabbag sostuvo que el plantel debe ser muy inteligente en la capital del Atlántico y saber manejar el tema del calor.

“La llave está totalmente abierta. Nosotros con un gol estamos clasificados, y con otro gol de ellos iríamos a penales. Sabemos que el partido va a estar muy peleado. Tenemos que estar tranquilos y no desesperarnos, el gol va a llegar”, declaró el canterano azucarero.

El cuadro verdiblanco viene de empatar 1-1 ante Tigres FC, marcador que lo mantiene por fuera del grupo de los ocho en la Liga. Ante esta situación, el Jeque, como es conocido el juvenil, afirmó que la interna del equipo está preocupada por los últimos resultados obtenidos, pero que todos están apoyándose para superar este momento.

“Hemos tenido un pequeño bache. Sabemos que con la unión vamos a salir de esta situación”, recalcó el atacante.