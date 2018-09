Con dos goles de Franco Arizala, Atlético Bucaramanga derrotó 2-0 de visitante a Once Caldas

Once Caldas

Once Caldas : José Cuadrado; Gilberto García, Marcos Acosta, Davinson Monsalve, David Gómez; Jaime Cordoba, Hárrison Henao, Michael Ortega, Sergio López; Johan Arango, Edder Farías.

Once Caldas

Hasta acá nos acompañamos. Agradecemos a todos y los invitamos a seguir toda la información del fútbol profesional colombiano.



Ganó el equipo que fue más eficaz, pues concretó dos de las situaciones más claras que tuvo.

Por su parte, el equipo local, que creó más opciones de gol, no si lo definirlas, porque fueron atajadas por James Aguirre.

Termina el partido en Manizales: Once Caldas 0-2 Atlético Bucaramanga.

90' Se jugarán tres minutos de adición en el segundo tiempo.

88' Maneja el partido Atlético Bucaramanga, que administra el balón a su gusto.

85' El equipo local busca por todos los medios el descuento en marcador.

81' Cambio en Atlético Bucaramanga: se retira Jhon Pérez e ingresa Yulián Mejía.

78' Once Caldas todavía no consigue reaccionar del gol que hizo Bucaramanga.

72' GOOOOOOL DE ATLÉTICO BUCARAMANGA. HARLIN SUÁREZ CENTRÓ Y ARIZALA REMATÓ EN FRENTE DEL ARQUERO CUADRADO.

Cambio en Once Caldas: salió Edder Farías e ingresó Ernesto Álvarez.

70' Llegó Bucaramanga, pero Arizala no midió bien el balón y se perdió el segundo gol de su equipo.

65' Cambio en Atlético Bucaramanga: salió Sergio Romero e ingresó José Cortés.

63' Aguanta el resultado Atlético Bucaramanga, se defiende bien.



57' ¡Uy, se salvó Atlético Bucaramanga: Johan Arango remató desde afuera del área y James Aguirre atajó de manera espectacular.

55' Johan Arango cobró tiro libre, pero el balón se quedó en la barrera.

51' Tarjeta amarilla para Jeison Palacios, por una falta sobre un jugador rival.

48' Michael Ortega tuvo el empate de Once Caldas, pero el remate no tuvo mucha potencia.

45' Cambio en Once Caldas: salió Jaime Córdoba e ingresó Faber Cañaveral.

Salen los equipos a la cancha y comienza el segundo tiempo en Manizales.

Por su parte, Atlético Bucaramanga supo aguantar los ataques del oceno local, cogió confianza y dominó por momentos, después del gol.

Empezó mejor Once Caldas, pero finalmente fue controlado por su rival.

Termina el primer tiempo en Manizales: Once Caldas 0-1 Atlético Bucaramanga.

En el tiempo de reposición, Once Caldas buscó empatar el marcador, pero todo lo controló la defensa visitante, en cabeza de James Aguirre.

Se jugarán cinco minutos de adición en el primer tiempo.

45' James Aguirre cerró a tiempo una llegada del equipo rival.

43' Tarjeta amarilla para Jaime Córdoba, por una falta sobre un rival.

39' Once Caldas quiere reaccionar, pero no ha logrado asimilar el gol de su rival.

35' GOOOOOOOL DE ATLÉTICO BUCARAMANGA. FRANCO ARIZALA COBRÓ EL PENALTI HACIA EL PALO DERECHO DEL ARQUERO CUADRADO.

34' Tarjeta amarilla para 'Alcatraz' García y José Fernando Cuadrado.

33' Penalti a favor de Atlético Bucaramanga. Gilberto 'Alcatraz' García, derribó en el área a Franco Arizala.

30' Finalmente se hizo el cambio de Atlético Bucaramanga, Ochoa por Obando.

29' Gilberto 'Alcatraz' García, jugador de Once Caldas, cobró un tiro libre, pero no hubo peligro en el arco visitante.

25' Cambio en Atlético Bucaramanga: se retira Henry Obando y entra Lewis Ochoa. Dale lesionado Obando.

22' ¡Uy, se salvó Atlético Bucaramanga!: cabezazo de Edder Farias, que tapó de manera espectacular James Aguirre.

20' Ha mejorado en los últimos el equipo 'leopardo', porque ahora intenta someter a su rival.

15' Llegadas para ambos equipos. Johan Arango, en jugada individual, tapó el arquero Aguirre. Franco Arizala, delantero del Atlético Bucaramanga, remató y atajó el golero Cuadrado.

10' Remate por parte de Michael Ortega. Tapó sin problemas James Aguirre, arquero del equipo visitante.

6' El partido es igualado, pero el equipo local quiere poner condiciones en la cancha.

2' Inicia mejor el equipo local, que quiere tener la posesión del balón.

El árbitro Lisandro Castillo pita y empieza el partido en Manizales.

Salen los equipos a la cancha y comienzan los actos protocolarios en el estadio Palogrande.

Titular de Atlético Bucaramanga:James Aguirre, Henry Obando, Marlon Torres, Jeison Palacios, Fabio Rodríguez; Gabriel Gómez, Harlin Suárez, Bryan Rovira, John Pérez; Franco Arizala, Sergio Romero. DT: Óscar Serrano.



Titular Once Caldas: José Cuadrado; Gilberto García, Marcos Acosta, Davinson Monsalve, David Gómez; Jaime Cordoba, Hárrison Henao, Michael Ortega, Sergio López; Johan Arango, Edder Farías. DT: Francisco Maturana.

Lo prometido es deuda. Aquí estamos para vivir todas las emociones del partido entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga.

¿Quieren vivir todas las emociones de este partido? Entonces la cita es para las 18:00, nos vemos a esa hora bien puntuales.



Para este partido fueron designados los siguientes árbitros: árbitro central: Lisandro Castillo - Academia. Asistente No.1: Eduardo Díaz - Cundinamarca. Asistente No. 2: Jose Piedrahita - Antioquia. Emergente: César Muñoz - Caldas.

En el historial: en los últimos 13 partidos que se enfrentaron, Once Caldas ganó 8, Atlético Bucaramanga en oportunidades y empataron 3 veces.

Para este compromiso, el cuerpo técnico de Once Caldas convocó a los siguientes jugadores:

Michael Ortega, Johan Arango, José Fernando Cuadrado y Gilberto 'Alcatraz' García, son los jugadores que han mostrado buen nivel futbolístico, en lo que va del inicio del segundo semestre.

En su último partido, el equipo que dirige Francisco Maturana, ganaba 0-2 de visitante contra Santa Fe y terminó perdiendo 3-2, compromiso recordado porque el equipo 'blanco blanco' no pudo mantener la victoria que estaba consiguiendo.

Foto: Álvaro Tavera - Colprensa

Por su parte, Once Caldas, si bien está mejor ubicado en la tabla de posiciones, le ha costado mucho el inicio de torneo, pues de cinco partidos, ganó uno, empató dos y perdió la misma cantidad de compromisos.

Atlético Bucaramanga convocó a los siguientes jugadores:

La última noticia que generó el equipo 'leopardo' fue contratación de Jaime de La Pava, como nuevo director técnico, el barranquillero asumirá el día lunes.

Ya llegó el transfer de Franco Arizala, así que podrá ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico encargado, en cabeza de Oscar Serrano.

En el último partido mencionado, Atlético Bucaramanga no jugó bien, careció de ideas creativas para los delanteros y terminó siendo sometido por su rival, Atlético Huila.

Foto: Diario AS Colombia

No han sido fáciles estas dos semanas para el equipo que figura de visitante hoy, no sólo por los resultados, porque empató sin goles ante Envigado, y perdió de local 0-1 ante Atlético Huila; también por la no continuidad del cuerpo técnico en cabeza de Fernando 'Pecoso' Castro.

Ganar tres puntos son de vital importancia para ambos equipos, especialmente para Atlético Bucaramanga, pues se encuentra ubicado en la última posición con un sólo punto. Mientras que su rival, Once Caldas, tiene cinco unidades y está en la posición 14.

¡Buenas días!: Bienvenidos a la retransmisión del partido entre Once Caldas y Atlético Bucaramanga en vivo, compromiso válido por la sexta fecha de la Liga Águila 2017-II.