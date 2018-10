Mauricio Molina: "De nada sirve tener buenos jugadores, porque no los estamos utilizando de la mejor manera"

El Deportivo Independiente Medellín viene afrontando un inicio de semestre muy irregular, en el que quedó por fuera de la Copa Suramericana a manos de Racing de Argentina, y donde no se ha podido encontrar con un funcionamiento acorde a las expectativas de la afición y el cuerpo técnico. “Tenemos que corregir muy rápido, no ha sido un buen arranque de torneo para nosotros. El equipo no ha encontrado la regularidad que lo lleve a mejores resultados”, afirmó el experimentado volante Mauricio Molina.

“Mao” fue enfático y autocrítico con lo que han sido las actuaciones recientes del equipo, especialmente la última en la cual el Poderoso cayó 1-0 en condición de visitante frente a Tigres, equipo que lucha por la permanencia en primera división. “Sabíamos que ellos iban a plantear el mismo esquema que contra Cali, apostando a la parte defensiva para encontrarse con un gol. Estábamos advertidos de eso y dimos ventajas. Fue error nuestro no encontrar soluciones”, aceptó Mauricio Molina.

El DIM se ubica en la cuarta posición de la Liga Águila II con nueve puntos, a seis unidades del líder Junior. Con la derrota del pasado sábado el equipo rojo no solo perdió la posibilidad de estar en el top 3 de la tabla, también dejó su condición de invicto en el torneo, en el cual registra dos victorias, tres empates y una derrota.

El Poderoso tiene una semana complicada, pero en la que se puede recuperar y, sobre todo, mostrar una cara diferente ante su hinchada, cuando el próximo jueves 11 se enfrente a Santa Fe por el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Águila. “Todo el mundo sabe de la capacidad de Santa Fe y lo que viene haciendo: está jugando bien, ganando y va a ser un rival demasiado fuerte. En estas instancias cualquier cosa puede pasar. Hay que empezar en Medellín sacando un buen resultado y luego ir a Bogotá a mantenerlo”, cerró Molina.