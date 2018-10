Presidente Ramiro Ruiz: "Los profesores Rescalvo no se sintieron cómodos y aceptamos la renuncia"

En @EnvigadoVAVEL se entabló diálogo con el presidente de Envigado FC, Ramiro Ruiz, pocos minutos después del último partido en el Polideportivo Sur que terminó en triunfo naranja por 3-1 ante Deportes Tolima.

Fue una semana bastante difícil para el mandatario de la "Cantera de Héroes" ante la renuncia del entrenador Ismael Rescalvo pero al final manifestó su alegría por la victoria conseguida ante el equipo de Ibagué en un momento crítico para la plantilla de futbolistas.

Este miércoles se espera realizar una reunión de la junta directiva envigadeña para definir al próximo entrenador que se sentará en el banquillo técnico naranja.

-¿Qué impresiones le dejó el triunfo de Envigado frente al Tolima?

Ramiro Ruiz: Fue un triunfo merecido con un equipo que tuvo actitud y fuerza a pesar que el fútbol no fue tan fluido, pero así es este deporte, muchas veces se juega bien y no se suma, y viceversa. Este triunfo llena de confianza al equipo para el próximo partido frente al Junior que será difícil, el cual hay que sumar e ir con una mentalidad positiva.

-La última vez que charlamos con usted, siempre manifestó su apoyo al cuerpo técnico liderado por Ismael Rescalvo, ¿Cómo recibió su renuncia?

R.R.: Hay que tener mucha calma siempre, esto es fútbol. Respeto total, admiración, cariño y gratitud hacia los profesores, ellos quisieron poner sus nombres a consideración de la junta directiva y en una reunión en la noche se tomó la decisión de aceptarla, por el hecho que ellos no se sentían cómodos con la situación. Decidimos dejar el grupo interino y se obtuvo un gran triunfo, ahora queda sumar e ir escalando en la tabla.

-Claramente Envigado es un equipo que juega bien pero que su talón de Aquiles fue la definición, ¿Qué opina de ese tema?

R.R.: El trabajo no tiene reparos ni quejas, los profes trabajaron muy bien en defensa, la primera línea, tenencia de pelota, la presión alta... y simplemente esto es el fútbol. Hubo posibilidades mucho más claras por ejemplo contra Bucaramanga y Rionegro en 5 con 50 y no se pudo concretar, hoy si se nos dio y con un golazo difícil que no esperábamos de Cox, esa es la magia del fútbol y del talento del jugador.

-¿Qué ha pasado con el equipo femenino de Formas Íntimas?

R.R.: Nosotros ya estamos participando con ellas el campeonato libre de Difútbol y les ganamos 5-0 a Atlético Nacional. La Liga Profesional Femenina comienza el 5 de febrero al 30 de mayo del próximo año con los mismos 18 equipos que participaron este 2017, y en octubre se inicia el torneo con las dos divisiones en donde nosotros entraremos a la A y los demás que no participaron antes como Medellín y Nacional entrarán a la B, en donde habrán sistemas de ascenso y descenso desde mayo de 2018.

-¿Y cómo van las actuaciones del equipo Sub-20?

R.R.: La Sub-20 prácticamente la puedes ver en el equipo profesional con Cristian Arrieta, Iván Rojas, Michael López, Michael Nike Gómez y Yeison Guzmán. Cada día el proceso de Envigado se va a adelantando con la calidad de los jugadores y a nosotros no nos preocupa mucho por los resultados de esa categoría, sino que se formen para que integren el equipo profesional.

-¿Para cuando se planea la contratación del próximo cuerpo técnico para el equipo profesional?

R.R.: Todavía no lo tenemos pactado, tenemos reunión con la junta directiva el próximo miércoles y esperamos tomar determinaciones.