Miguel Ángel Russo: “Cuando encontremos el gol, todo será más fácil”

Luego del empate a cero goles ante Atlético Junior de Barranquilla en El Campín por la ida de los cuartos de final de la Copa Águila 2017, el estratega argentino Miguel Ángel Russo fue enfático en la falencia que ha tenido Millonarios durante los últimos partidos disputados.

“No encontramos el gol. Cuando encontremos el gol, todo será más fácil. Nos va a costar hasta que no abramos los partidos. Hay que seguir trabajando y buscando la forma” fueron las palabras de Russo en zona mixta, pues no hubo rueda de prensa al finalizar el partido.

“Debemos tener paciencia” El estratega está seguro del trabajo que viene haciendo el equipo embajador, ya que “tenemos volumen de juego y debemos ser más agresivos”, pero es enfático al decir que les falta más tranquilidad al momento de culminar las jugadas. “Los rivales no dan un centímetro de espacio. Todos vienen a que hagamos el gasto. Sabemos la responsabilidad que tenemos. Hay algunos que hacen un esfuerzo muy grande. Si los jugadores no se tranquilizan será muy difícil”, comentó.

“Confianza no nos falta, nos sobra; lo que tenemos que tener es menos nervios. Confío en los jugadores que tengo, no hay otro camino para ganar que con la calma y la tranquilidad” sostuvo Miguel Ángel.

Sobre el trabajo que realizó el equipo durante los 90 minutos en este juego, el argentino manifestó que el equipo tuvo buen desempeño durante el primer tiempo, pero ya “después entran los nervios y las ganas de hacer todo de golpe y nos olvidamos de jugar”.

Ahora, los embajadores deberán enfocarse para enfrentar el partido ante Equidad por la fecha 7 de la Liga Águila 2017-II, este sábado a partir de las 7:45 en el Estadio Metropolitano de Techo; partido donde deberán comenzar a buscar los triunfos que necesita el equipo para ingresar dentro de los ocho mejores del torneo.