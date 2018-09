Juan Manuel Lillo: "En el fútbol no se juega a tenerla sino a usarla"

Nuevamente los dirigidos por Juan Manuel Lillo tendrán que desafiar el duro calor del caribe, esta vez en Montería donde enfrentarán a Jaguares este domingo por la séptima fecha de la Liga Águila 2017-II. Previo a este compromiso, el estratega dio sus sensaciones de lo que quiere para conseguir una nueva victoria y como avanza la construcción de este Atlético Nacional.

"Vamos a encontrar un clima muy duro, aunque el pasto está en óptimas condiciones, hay que adaptarse a los esfuerzos, al calor que para los dos equipos es igual. Lo importante es administrar bien la pelota", comentó Lillo.

En cuanto al tema definición en el que tienen un saldo pendiente con apenas cinco goles en seis fechas, indicó que "ojalá consigamos hacer lo mismo todas las semanas pero con más acierto. Terminar con una alta posesión de la pelota y jugar en el otro campo es más que positivo. En el fútbol no se juega a tenerla sino a usarla para generar la mayor cantidad de opciones de gol. Debemos ser más contundentes".

Lillo sabe que Jaguares pelea por no descender, lo que puede complicar a la hora de plantear un partido abierto. "Al final por una cosa u otra todos los equipos tienen objetivos, perder la categoría es el peor de los escenarios. Lógicamente hay más pasión, más rabia y más ganas de conseguir los resultados. Si no se logra administrar bien puede ser contraproducente para ellos mismos. Jaguares es un equipo muy rocoso por dentro, con jugadores duros salvo (Sebastián) Villota que es el que genera el juego, se hacen muy firmes en defensa. Es un equipo interesante", sostuvo.

Con la recuperación de jugadores como Macnelly Torres y Jhon Edison Mosquera, Lillo va incorporando más elementos de cara a esta temporada, a lo que expresó. "El tener más guerreros para pelear las batallas siempre es mejor. Hay jugadores en procesos diferentes como Diego Arias, Ronaldo Lucena a los que todavía no podemos contar, el mismo caso de Arley Rodríguez y Jackson Montaño que se están recuperando. Otros que apenas regresan de sus lesiones, sumado a la cantidad de partidos que tenemos por disputar hace que sea bueno contar con más elementos".

"La frustración no nos lleve a seguir buscando opciones de gol. Que dejaramos de buscar sería algo preocupante".

Retornando al tema de la presión en campo contrario, Lillo aseguró que "como estilo la presión no existe, nosotros presionamos para jugar. De momento hay un punto de partida para que facilita para que presionemos y podamos administrar la pelota de manera continua. Por el calor debemos tener recaudo en los esfuerzos. Entender los momentos".

Con la mirada en el campeonato, Lillo espera terminarlo bien para entrar a las finales con la 'curva' ascendente. "Te soy franco, no había mirado en que puesto estamos. No es que no me importe en que posición andamos, lo que importa en el torneo es el tramo final del campeonato. Pretendemos ganar todos los partidos. En la Copa si tenemos más prestos a la inmediatez, lo otro también pero me interesa que el equipo siga creciendo", indicó.

Sobre la eficacia, Lillo subrayó que "a veces elegimos mal el pase previo, otras veces no encontramos al compañero. Hay otros partidos que intentamos poco y somos más contundentes. El acierto aparece y desaparece sin saber porqué. Me gustaría conseguir un marcador amplio para que el rival nos salga a buscar".

Finalmente elogió al volante barranquillero Macnelly Torres, "Macnelly tiene grandes virtudes, sus compañeros salen beneficiados de su juego tanto ofensivo o defensivo. Por eso se llama mago", concluyó.

Atlético Nacional tendrá mañana en la mañana su última sesión de trabajo donde definirá los convocados para viajar en la tarde rumbo a Montería. El partido válido por la séptima fecha de la Liga Águila 2017-II será el domingo a las 3:30 p.m. en el estadio Jaraguay.