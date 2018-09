Fotomontaje: Juan Camilo Álvarez- VAVEL Previa Deportivo Pasto vs Deportivo Cali: la fortaleza 'volcánica' frente a la debilidad 'azucarera'

Deportivo Pasto vs Deportivo Cali | Fecha 7 | Horario Deportivo Pasto vs Deportivo Cali: 19:30h | Estadio Departamental Libertad | Transmisiones del partido: Win Sports, Vavel Colombia, AM local | Partido correspondiente a la Liga Águila 2017-2 | Deportivo Cali se enfrenta a un Pasto que solamente ha perdido dos partidos como local en todo el año.